Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο 2,5 ετών παιδί με υποψία κατανάλωσης χαπιών

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/2) στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όταν ένα παιδί περίπου δυόμισι ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τους γονείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniosite.gr, οι γονείς υποψιάστηκαν ότι το παιδί ενδέχεται να κατανάλωσε χάπια, γεγονός που τους οδήγησε άμεσα στο νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση.

Άμεση κινητοποίηση των γιατρών

Το ιατρικό προσωπικό προχώρησε χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το παιδί είχε πράγματι καταναλώσει κάποια φαρμακευτική ουσία.

Στο πλαίσιο της επείγουσας διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις, ενώ η κατάσταση του μικρού παιδιού παρακολουθείται στενά.

Οι γονείς παραμένουν στο πλευρό του, με τους γιατρούς να αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ώστε να καθοριστεί η περαιτέρω αντιμετώπιση, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

