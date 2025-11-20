Αγρίνιο: Σύλληψη δύο ανδρών για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης – Αναζητείται συνεργός ΦΩΤΟ

Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Αγρίνιο για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας. Στην επιχείρηση κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης, δενδρύλλια και πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας, ενώ ένας ακόμη συνεργός τους αναζητείται.

20 Νοέ. 2025 13:05
Pelop News

Συνελήφθησαν χθες το πρωί στο Αγρίνιο δύο άνδρες, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, για υπόθεση υδροπονικής καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι ίδιες κατηγορίες βαρύνουν και έναν ακόμη αλλοδαπό άνδρα, ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται από τις αρχές.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην οικία του ενός από τους συλληφθέντες, οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο χώρο καλλιέργειας και κατέσχεσαν:

  • 1 κιλό και 77 γραμμάρια κάνναβης (φούντες)
  • 4 δενδρύλλια κάνναβης
  • 2 λάμπες φωτισμού
  • 2 μετασχηματιστές
  • 1 μοτέρ
  • 1 σπιράλ αλουμινίου
  • 1 ανεμιστήρα
  • 2 ηλεκτρονικούς μετρητές υγρασίας και θερμοκρασίας

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο άνδρας που αναζητείται και ο ένας από τους συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν την οικία του δεύτερου ως χώρο καλλιέργειας και αποθήκευσης των ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

