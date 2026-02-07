Άγριο έγκλημα στην Ιταλία: 17χρονη βρέθηκε νεκρή σε κανάλι – Ομολόγησε 20χρονος φίλος της για τη δολοφονία ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ στη βόρεια Ιταλία μετά τον εντοπισμό νεαρής κοπέλας νεκρής σε κανάλι. Οι αρχές προχώρησαν ήδη σε σύλληψη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τις συνθήκες της τραγωδίας.

07 Φεβ. 2026 19:36
Μια 17χρονη κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή σε κανάλι στο Nizza Monferrato, στην περιοχή του Asti στη βόρεια Ιταλία, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι ο θάνατός της προήλθε από στραγγαλισμό.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 20χρονος φίλος της, ο οποίος, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του μετά από πολύωρη ανάκριση από τις αστυνομικές αρχές.

Το άψυχο σώμα της Ζόε Τρινκέρο βρέθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (6/2), όταν κάτοικος της περιοχής εντόπισε τη σορό στο νερό και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο είχαν ήδη συγκεντρωθεί φίλοι της, οι οποίοι την αναζητούσαν καθώς είχε απομακρυνθεί νωρίτερα από την παρέα τους.

Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε σημάδια κακοποίησης, κακώσεις στον λαιμό και τραύματα στο πρόσωπο, στοιχεία που από την αρχή ενίσχυσαν το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Η 17χρονη εργαζόταν ως σερβιτόρα σε μπαρ της περιοχής και το βράδυ πριν τον θάνατό της είχε βγει με φίλους σε μπιραρία της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, απομακρύνθηκε αργότερα με τον 20χρονο φίλο της, με τον οποίο ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη ζωντανή.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

