Αγριογούρουνο στους δρόμους του Περιστερίου: Viral βίντεο με το απρόσμενο «περαστικό»

Ένα αγριογούρουνο έκανε… βόλτα στο Περιστέρι, με βίντεο που ανέβηκε στο TikTok να δείχνει το ζώο να κινείται δίπλα σε αυτοκίνητα, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να χάνεται σε στενό, σαν να γνώριζε τέλεια τη διαδρομή.

Στο βίντεο, που ανέβηκε αρχικά στο TikTok, το ζώο φαίνεται να περπατά στο πλάι του δρόμου, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια να στρίβει ατάραχο σε ένα στενό, ακολουθώντας τη «διαδρομή» του χωρίς να δείχνει ίχνος φόβου.

Η χρήστρια που έκανε την ανάρτηση σχολίασε με χιούμορ «Καλημέρα από το εξωτικό Περιστέρι», ενώ το βίντεο έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 300.000 προβολές και πάνω από 12.000 likes.

