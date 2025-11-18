Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου, τον έστειλαν στο νοσοκομείο γιατί ζήτησε πίσω κράνος που του έκλεψαν!

Το περιστατικό έγινε στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά στο Ηράκλειο

18 Νοέ. 2025 17:35
Pelop News

Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων! Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, χθες Δευτέρα 17/11/2025, μετά από ξυλοδαρμό, αφού μία «συμμορία» ανηλίκων του επιτέθηκε και τον έδειρε στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο.

«Όλοι είχαν όπλα και πυροβολούσαν το κοπέλι μου και μου το σκότωσαν», κατάθεση που «καίει» για τα Βορίζια

Το περιστατικό έγινε στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά στο Ηράκλειο και αιτία του ξυλοδαρμού φαίνεται να ήταν η κλοπή ενός προστατευτικού κράνους οδήγησης. Ο 16χρονος, ο οποίος είχε καταγγείλει την κλοπή του κράνους πριν από 15 ημέρες, πληροφορήθηκε από φίλο του ότι είδε το κλοπιμαίο στην κατοχή ενός άλλου εφήβου.

Όταν το θύμα προσπάθησε να διαπιστώσει αν όντως είχε εκείνος το κράνος, δέχθηκε άγρια επίθεση από την παρέα του ανήλικου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου με τραύματα στο κεφάλι και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, για το περιστατικό έχουν γίνει συνολικά εννέα συλλήψεις: πέντε ανήλικοι και τέσσερις γονείς, καθώς δύο από τους ανήλικους είναι αδέλφια.

Ακόμα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Cretalive, ένας από τους δράστες φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο το σκηνικό του ξυλοδαρμού, ενώ προκλήθηκαν φθορές και στη μηχανή του 16χρονου, ιδιοκτησίας του πατέρα του.

