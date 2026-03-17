Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων, περαστικοί στην Κυψέλη μπήκαν στη μέση περαστικοί για να τους χωρίσουν

Επιβάτης λεωφορείου το οποίου κινούνταν στην περιοχή και περνούσε από το σημείο εκείνη τη στιγμή, κατέγραψε το επεισόδιο και τα πλάνα προκαλούν σοκ

17 Μαρ. 2026 19:10
Pelop News

Δυστυχώς δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Ακόμη ένα άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε στην περιοχής της Κυψέλης με τέσσερις μαθητές να πιάνονται στα χέρια στη μέση του δρόμου.

Χήρα Τράγκα: Μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που δύο ανήλικοι έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλο νεαρό, με αποτέλεσμα να ρίχνουν οι δύο τον άλλο κάτω, στη μέση του δρόμου. Σε δευτερόλεπτα έρχονται ακόμη δύο άτομα και αρχίζουν να χτυπούν άγρια το παιδί που είναι πεσμένο κάτω, προκαλώντας τον τρόμο στο κέντρο της Κυψέλης.

Αμέσως, περαστικοί πεζοί και οδηγοί οχημάτων που βρίσκονταν στο σημείο, έσπευσαν να χωρίσουν τους νεαρούς που έριχναν μπουνιές και κλωτσιές στον έναν που βρισκόταν στην άσφαλτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (14.03.2026).

Επιβάτης λεωφορείου το οποίου κινούνταν στην περιοχή και περνούσε από το σημείο εκείνη τη στιγμή, κατέγραψε το άγριο επεισόδιο μεταξύ των ανηλίκων και τα πλάνα προκαλούν σοκ.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ένας εκ των τριών χτυπούσε τον ανήλικο που βρισκόταν στο έδαφος με κλωτσιές στο κεφάλι.

Οι περαστικοί αμέσως προσπάθησαν να τους χωρίσουν με τους δράστες να τρέπονται δε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:04 Γιορτή στις Ακαδημίες της Παναχαϊκής – Φωτογραφίες
20:00 ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
19:50 Καραβίας στον Peloponnisos FM: «Ξεκάθαρος στόχος της Θύελλας η παραμονή, νίκη στη πρεμιέρα»
19:45 Πάτρα: Σοκ με νέο τροχαίο στην Εθνική Οδό, τραυματίστηκε άνδρας πολύ σοβαρά, ΦΩΤΟ
19:40 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Άραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους»
19:38 Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα μετά από τροχαίο
19:30 «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια», συγκινεί ο σύζυγος της Αργυρώς που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία
19:20 Με Τεντόγλου και Καραλή αναχωρεί για το Τορούν η Εθνική μας ομάδα
19:20 Η διοίκηση της ΝΕΠ στα… κάγκελα
19:10 Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων, περαστικοί στην Κυψέλη μπήκαν στη μέση περαστικοί για να τους χωρίσουν
19:00 Ο εύκολος διασυρμός είναι κανόνας…
18:56 Γιατί δεν πέφτει η ζυγαριά; Τα 12 λάθη που σαμποτάρουν το αδυνάτισμα
18:53 Ο Γιώργος Αναστασίου του ΝΟΠ κλήθηκε στην Εθνική για προπονήσεις
18:50 Νέα ένταση από την Άγκυρα: Ο Τσελίκ βάζει στο στόχαστρο τα νησιά, την Κύπρο και την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων
18:45 Το όραμα της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες δεν προχωρά
18:43 Η Μπόντο/Γκλιμτ έχει ίδιο ποσοστό με τη Ρεάλ για πρόκριση στα προημιτελικά
18:40 Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές
18:39 Ανακαίνιση σπιτιού: σύγχρονες λύσεις που αναβαθμίζουν τον χώρο και αυξάνουν την αξία του ακινήτου
18:37 Αιτήματα δημοτών Οβρυάς, Οικία Σώκαρη, κοινωνικά δίκτυα του δήμου και γραφεία παρατάξεων
18:29 Ανησυχία στην ΕΕ για το Μουντιάλ 2026 – Πιέσεις προς τη FIFA για σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
