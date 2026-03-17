Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων, περαστικοί στην Κυψέλη μπήκαν στη μέση περαστικοί για να τους χωρίσουν

Δυστυχώς δεν έχουν τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Ακόμη ένα άγριο επεισόδιο ξυλοδαρμού σημειώθηκε στην περιοχής της Κυψέλης με τέσσερις μαθητές να πιάνονται στα χέρια στη μέση του δρόμου.

Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που δύο ανήλικοι έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλο νεαρό, με αποτέλεσμα να ρίχνουν οι δύο τον άλλο κάτω, στη μέση του δρόμου. Σε δευτερόλεπτα έρχονται ακόμη δύο άτομα και αρχίζουν να χτυπούν άγρια το παιδί που είναι πεσμένο κάτω, προκαλώντας τον τρόμο στο κέντρο της Κυψέλης.

Αμέσως, περαστικοί πεζοί και οδηγοί οχημάτων που βρίσκονταν στο σημείο, έσπευσαν να χωρίσουν τους νεαρούς που έριχναν μπουνιές και κλωτσιές στον έναν που βρισκόταν στην άσφαλτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (14.03.2026).

Επιβάτης λεωφορείου το οποίου κινούνταν στην περιοχή και περνούσε από το σημείο εκείνη τη στιγμή, κατέγραψε το άγριο επεισόδιο μεταξύ των ανηλίκων και τα πλάνα προκαλούν σοκ.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ένας εκ των τριών χτυπούσε τον ανήλικο που βρισκόταν στο έδαφος με κλωτσιές στο κεφάλι.

Οι περαστικοί αμέσως προσπάθησαν να τους χωρίσουν με τους δράστες να τρέπονται δε φυγή αμέσως μετά το περιστατικό.

