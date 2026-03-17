Χήρα Τράγκα: Μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ

«Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία», δήλωσε ο δικηγόρος της Θεόδωρος Μαντάς

17 Μαρ. 2026 18:20
Η χήρα του Γιώργου Τράγκα, Μαρία Καρρά, αφέθηκε ελεύθερη σήμερα (17/3/2026) με την επιβολή περιοριστικών όρων, έπειτα από την μαραθώνια απολογία της στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

«Προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντας το μαχαίρι στα τυφλά» είπε στην απολογία του ο 23χρονος δράστης του φονικού στην Καλαμαριά

Μάλιστα μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε προκειμένου να προετοιμαστεί, η κυρία Καρρά απολογήθηκε σήμερα για σοβαρά οικονομικά αδικήματα και συγκεκριμένα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο πλαίσιο φοροδιαφυγής ποσού που αγγίζει τα 13 εκ. ευρώ. Τα διερευνώμενα αδικήματα αφορούν στο χρονικό διάστημα 2011-2020.

Μετά την απολογία της η κυρία Καρρά με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και αφέθηκε ελεύθερη. Της επιβλήθηκε ωστόσο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της επιβολής εγγύησης 100.000 ευρώ.

«Η κυρία Καρρά μετά από πολύωρη διερευνητική ανακριτική διαδικασία αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία. Απάντησε στο σύνολο των ερωτημάτων με πληρότητα και με έναν τεράστιο αριθμό εγγράφων έχουν αιτιολογηθεί χωρίς παρερμηνείες οι απαντήσεις που έδωσε στην ανακριτική διαδικασία», δήλωσε ο δικηγόρος της Θεόδωρος Μαντάς.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί ένα άλλο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην πολύκροτη υπόθεση της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, η οποία απασχολεί τις δικαστικές αρχές από το 2021.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:04 Γιορτή στις Ακαδημίες της Παναχαϊκής – Φωτογραφίες
20:00 ΠΑΣΟΚ: Πρότεινε τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής
19:50 Καραβίας στον Peloponnisos FM: «Ξεκάθαρος στόχος της Θύελλας η παραμονή, νίκη στη πρεμιέρα»
19:45 Πάτρα: Σοκ με νέο τροχαίο στην Εθνική Οδό, τραυματίστηκε άνδρας πολύ σοβαρά, ΦΩΤΟ
19:40 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Ποτέ ξανά πυρηνικά όπλα στον Άραξο, ούτε σκέψη για την επιστροφή τους»
19:38 Αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε σούπερ μάρκετ στην Πάτρα μετά από τροχαίο
19:30 «Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτή. Έχει ξεκληριστεί μια οικογένεια», συγκινεί ο σύζυγος της Αργυρώς που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Λαμία
19:20 Με Τεντόγλου και Καραλή αναχωρεί για το Τορούν η Εθνική μας ομάδα
19:20 Η διοίκηση της ΝΕΠ στα… κάγκελα
19:10 Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκων, περαστικοί στην Κυψέλη μπήκαν στη μέση περαστικοί για να τους χωρίσουν
19:00 Ο εύκολος διασυρμός είναι κανόνας…
18:56 Γιατί δεν πέφτει η ζυγαριά; Τα 12 λάθη που σαμποτάρουν το αδυνάτισμα
18:53 Ο Γιώργος Αναστασίου του ΝΟΠ κλήθηκε στην Εθνική για προπονήσεις
18:50 Νέα ένταση από την Άγκυρα: Ο Τσελίκ βάζει στο στόχαστρο τα νησιά, την Κύπρο και την παρουσία ευρωπαϊκών δυνάμεων
18:45 Το όραμα της ΕΕ για παραγωγή ενέργειας από τους πολίτες δεν προχωρά
18:43 Η Μπόντο/Γκλιμτ έχει ίδιο ποσοστό με τη Ρεάλ για πρόκριση στα προημιτελικά
18:40 Η κυβέρνηση παρουσιάζει πακέτο 5,3 δισ. ευρώ για ενέργεια, στέγαση και μεταφορές
18:39 Ανακαίνιση σπιτιού: σύγχρονες λύσεις που αναβαθμίζουν τον χώρο και αυξάνουν την αξία του ακινήτου
18:37 Αιτήματα δημοτών Οβρυάς, Οικία Σώκαρη, κοινωνικά δίκτυα του δήμου και γραφεία παρατάξεων
18:29 Ανησυχία στην ΕΕ για το Μουντιάλ 2026 – Πιέσεις προς τη FIFA για σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
