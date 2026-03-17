«Προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντας το μαχαίρι στα τυφλά» είπε στην απολογία του ο 23χρονος δράστης του φονικού στην Καλαμαριά

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν όλα όσα ισχυρίστηκε στην προανακριτική του κατάθεση ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς, το καρτέρι που φαίνεται να προηγήθηκε πριν τη φονική συμπλοκή, αλλά και τα μηνύματα που έστειλε ο 23χρονος δράστης στους φίλους του μετά το τρομερό περιστατικό.

Πέντε ημέρες έχουν περάσει από τη δολοφονία του 20χρονου το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12.3.26) στην Καλαμαριά και ακόμα οι αστυνομικές κι οι δικαστικές αρχές προσπαθούν να συνδέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ, ενώ όλες οι ενδείξεις και τα στοιχεία συνηγορούν πλέον σε αιματηρό επεισόδιο με οπαδικό υπόβαθρο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι άνδρες της Αντιμετώπισης του Οργανωμένου της Βορείου Ελλάδας η αντίστροφη μέτρηση για τη δολοφονία ενός νέου ανθρώπου ξεκίνησε λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της 12ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα τρία άτομα τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα και είχαν καλύμενα χαρακτηριστικά των προσώπων τους βρίσκονταν για αρκετή ώρα στην περιοχή και απέναντι από το σπίτι που διαμένει ο 23χρονος. Όταν στις 22:15 ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από δόλο πάρκαρε το αυτοκίνητο του και κινήθηκε προς την πυλωτή της πολυκατοικίας του, τότε τα τρία άτομα κινήθηκαν εναντίον του κι άρχισαν να τον καταδιώκουν.

Τον πρόλαβαν κι άρχισαν να τον χτυπούν με τον 23χρονο να βγάζει ένα μαχαίρι και να το καρφώνει δύο φορές στο σώμα ενός 20χρονου.

Ο νεαρός από τον σοβαρό τραυματισμό του και λίγα μέτρα πιο μακριά από το περιστατικό σωριάζεται στο έδαφος και δίπλα σε ένα κάδο. Οι δύο φίλοι του επιζητούσαν από τους παρευρισκόμενους να καλέσουν βοήθεια για να μεταφερθεί ο τραυματίας, μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί έφυγαν τρέχοντας.

Από την πλευρά του ο 23χρονος δράστης κάλεσε φίλους του, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και τον φυγάδευσαν.

«Με χτυπούσαν με σφυρί»

Το απόγευμα την επόμενης ημέρας ο 23χρονος που αναζητούνταν από τις αστυνομικές αρχές παρουσιάστηκε μαζί με το δικηγόρο του στο τμήμα του Οργανωμένου Εγκλήματος της Βορείου Ελλάδας που έχει αναλάβει την υπόθεση και λίγη ώρα αργότερα εξετάστηκε από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. Στην προανακριτική του κατάθεση, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε καθεστώς άμυνας, ενώ περιέγραψε από τη δική του σκοπιά τι έγινε το βράδυ της 12ης Μαρτίου.

«Μένω μαζί με τους γονείς μου και περίπου στις 20:00 βγήκα μια βόλτα με το αμάξι μου για να βρω την παρέα μου. Γυρνώντας στο σπίτι μου πάρκαρα το αυτοκίνητό μου και κινήθηκα προς την είσοδο της πολυκατοικίας μου. Πριν προλάβω να κλειδώσω το αυτοκίνητό μου είδα μια σκιά στο τζάμι της εισόδου της πολυκατοικίας μου. Με το που γύρισα είδα τρία άτομα πολύ κοντά μου και το κοντινότερο άτομο σε εμένα κρατούσε σφυρί και μου είπε: “Τώρα σε βρήκαμε π@@@@@, θα σε γ@@@@@”. Τότε εγώ ξεκίνησα να τρέχω προς την οδό Αργοναυτών για να ξεφύγω», ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ο 23χρονος και συνεχίζοντας πρόσθεσε:

«Είδα και δύο ακόμα άτομα στο βάθος οι οποίοι είχαν μεγαλύτερη απόσταση από τους τρεις που ήταν κοντά μου. Οπότε συνολικά είδα πέντε άτομα. Τελικά ο ένας από τους τρεις ήταν πολύ κοντά σε εμένα μου έβαλε τρικλοποδιά και έπεσα στο έδαφος. Με περικύκλωσαν και με χτύπησαν πέντε φορές με το σφυρί στο κεφάλι αλλά και σε όλο μου το σώμα».

Στην συνέχεια της εξέτασής τους ο 23χρονος ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ότι τα άτομα που τον χτυπούσαν με τα χέρια ήταν τέσσερα ενώ ο πέμπτος παρατηρούσε.

«Από την τσέπη μου, έπεσε ένα μαχαίρι το οποίο χρησιμοποιούσα στην εργασία μου και προκειμένου να μην με σκοτώσουν προσπάθησα να αμυνθώ προτάσσοντας το μαχαίρι στα τυφλά…. Έχοντας δεχθεί πάρα πολλά χτυπήματα προσπάθησα απλά να ανακόψω την επίθεση που δεχόμουν. Δεν το έκανα επίτηδες, ήθελα μόνο να προστατευτώ. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που συνέβησαν».

Οι επιθέσεις του Δεκεμβρίου

Αμέσως μετά αφού ανέφερε ότι ο ίδιος προσπάθησε να αποφύγει τον τσακωμό είπε στους αστυνομικούς ότι μετά τα χτυπήματα που κατάφερε με το μαχαίρι στο 20χρονο τα άτομα που του επιτέθηκαν άρχισαν να τρέχουν.

«Μόλις έφυγαν τα άτομα από πάνω μου, στην ταραχή μου κάλεσα τον φίλο μου…, του είπα τι έγινε και ήρθε άμεσα σε εμένα, καθώς με είδε γεμάτο αίματα. Ήρθαν μετά από λίγο τα παιδιά, με έβαλαν στο αμάξι και με άφησαν σε ένα ιατρείο για να μου προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες για τις πληγές μου και έπειτα έφυγα μόνος μου».

Ο 23χρονος που έλαβε σήμερα προθεσμία από τις δικαστικές αρχές για να απολογηθεί αύριο στη συνέχεια μίλησε για την ομάδα ποδοσφαίρου στην οποία είναι οργανωμένος οπαδός, αλλά και για άλλα και για δύο επιθέσεις που ισχυρίστηκε ότι δέχτηκε από οπαδούς του ΠΑΟΚ τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Υποστηρίζω την ομάδα του Άρη, ωστόσο ποτέ δεν έχω ασκήσει βία και δεν έχω λάβει μέρος σε οπαδικές φασαρίες. Όταν είδα τα άτομα δεν ήξερα γιατί γίνεται αυτό, όταν όμως είδα το σφυρί κατάλαβα ότι πρόκειται για επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ και σκέφτηκα ότι θα με σκοτώσουν» ανέφερε στους αστυνομικούς ο δράστης της δολοφονίας και συνεχίζοντας υποστήριξε:

«Το μαχαίρι το πέταξα σε έναν υπόνομο κοντά στο σπίτι μου και τα ρούχα που φορούσα τα πέταξα σε κάδο κοντά στη Νέα Ελβετία. Υπάρχουν και κάποιες επιθέσεις στο μαγαζί του πατέρα μου στο παρελθόν στη Νεάπολη, σπάζοντας τη τζαμαρία του μαγαζιού και πετώντας καπνογόνο εντός αυτού. Δύο φορές ακόμα δέχθηκα επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Στη μια από αυτές ήμουν πεζός και τράπηκε σε φυγή, ενώ στην άλλη διέφυγα με το αυτοκίνητο μου».

«Τον έσφαξε πάρα πολύ»

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές και από τις καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο 23χρονος αμέσως μετά το περιστατικό μέσω βιντεοκλήσης συνομίλησε με φίλο του ο οποίος είναι και γείτονας του.

Όταν τον ρώτησε τι είχε συμβεί τότε εκείνος του απάντησε ότι το χτύπησαν και του έκλεψαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Αμέσως ο φίλος του 23χρονου μαζί με άλλα τρία άτομα έσπευσαν στην Καλαμαριά για να συναντήσουν τον κατηγορούμενο.

Εκεί επιβίβασαν τον χτυπημένο 23χρονο στο αυτοκίνητο και το φυγάδευσαν, ενώ στη συνέχεια ο φίλος του νεαρού δολοφόνου ανήρτησε σε γνωστή εφαρμογή ηχητικό μήνυμα σε κλειστή ομάδα οπαδών του Άρη στο οποίο ανέφερε «μάγκες ο ….. έσφαξε έναν κι ήρθαν το ασθενοφόρο, τώρα σκάσανε οι μπάτσοι, φύγαμε εμείς γίνεται της π@@@@@ εδώ, τον άλλο τον έσφαξε πάρα πολύ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



