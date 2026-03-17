«Ήταν σαν αναίσθητη. Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά», συγκλονιστική η μαρτυρία αστυνομικού στη δίκη για τον 3χρονο Άγγελο

Διακόπηκε η δίκη και προγραμματίστηκε να συνεχιστεί στις 12 Μαΐου από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου. Κατά την δικάσιμο οι τρεις κατηγορούμενοι -27χρονη μητέρα, 45χρονος σύντροφος και βιολογικός πατέρας του παιδιού- αρνήθηκαν τις κατηγορίες ενώ ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσε ο αστυνομικός που έφτασε στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε ο Άγγελος και η πρώην σύζυγος του 45χρονου.

Στο στάδιο των αυτοτελών ισχυρισμών, πριν ξεκινήσει η εξέταση των μαρτύρων, οι συνήγοροι υπεράσπισης παρουσίασαν τις βασικές γραμμές της υπερασπιστικής τους στρατηγικής. Ακολούθησε η συγκλονιστική κατάθεση του αστυνομικού που κλήθηκε στο νοσοκομείο όταν μεταφέρθηκε ο 3χρονος Άγγελος σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, οι γιατροί από την πρώτη στιγμή ενημέρωσαν τις Αρχές ότι υπήρχε υποψία κακοποίησης, καθώς το παιδί είχε μεταφερθεί σε κωματώδη κατάσταση και έφερε χτυπήματα στο κεφάλι, την κοιλιά και σε ολόκληρο το σώμα, όπως αναφέρει το neakriti.gr. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μητέρα αρχικά ισχυρίστηκε ότι όταν έφυγε από το σπίτι για να πάρει καφέ, το παιδί ήταν καλά και πως όταν επέστρεψε το βρήκε σε αυτή την κατάσταση.

Όπως ανέφερε ο αστυνομικός, η 27χρονη βρισκόταν σε ήρεμη κατάσταση, ενώ του είπε ότι η ίδια φώναξε τη γειτόνισσα, η οποία κάλεσε το ασθενοφόρο.

Κατά τη μεταφορά της στο Αστυνομικό Μέγαρο, η γυναίκα φέρεται να άλλαξε τα λεγόμενά της και να ανέφερε ότι ο σύντροφός της ήταν εκείνος που χτυπούσε το παιδί. Ο αστυνομικός περιέγραψε επίσης τη στάση της μητέρας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οι απαντήσεις της ήταν ξερές και η ίδια χωρίς ταραχή, παρότι της είπα ότι το παιδί της ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ήταν σαν αναίσθητη».



Στη συνέχεια, ο ίδιος αστυνομικός κατέθεσε ότι κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι εντοπίστηκε ένα γκλομπ κρυμμένο μέσα στον καναπέ. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ξύλινα κομμάτια από βρεφική κούνια, τα οποία -σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε η μητέρα- χρησιμοποιούνταν για να δέχεται χτυπήματα το παιδί. Το ένα από τα αντικείμενα βρέθηκε μέσα στο σπίτι και το δεύτερο εκτός της οικίας.



Στον χώρο υπήρχαν επίσης δύο σκυλιά, γεγονός που ο αστυνομικός ανέφερε στην κατάθεσή του επισημαίνοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση: «Δεν με ρώτησε για το παιδί της. Με ρώτησε αν έφαγαν τα σκυλιά».

«Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί»

Η πρώην σύζυγος του 45χρονου κατηγορούμενου κατέθεσε ότι, κατά τη διάρκεια της κοινής τους ζωής, όλα ήταν φυσιολογικά και ότι ο πρώην άντρας της δεν κακοποιούσε ούτε εκείνη ούτε το παιδί τους. Ανέφερε ότι ο 45χρονος ήθελε να αναγνωρίσει το παιδί ως δικό του και ότι το παιδί φώναζε τον πατέρα του «μπαμπά», ενώ παράλληλα απευθυνόταν στη μητέρα του και τη φώναζε «π….».

Σύμφωνα με την ίδια, η μητέρα συχνά επέβαλε τιμωρίες, όμως εκείνη δεν παρατήρησε σημάδια κακοποίησης. Όταν ο μικρός λιποθύμησε, όπως είπε, την πήρε τηλέφωνο και εκείνη ενημέρωσε τον βιολογικό πατέρα ώστε να παρέμβει και να βοηθήσει, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η μάρτυρας τόνισε ότι όταν τη ρώτησε η μητέρα είπε πως δεν είχε πράξει τίποτα λανθασμένο, αλλά η ίδια δεν ζήτησε να μάθει λεπτομέρειες για το συμβάν. Είπε ακόμη πως επικοινώνησε και με τον βιολογικό πατέρα και τον ρώτησε για τη μητέρα, λέγοντάς του παράλληλα για την κατάσταση του παιδιού. Σύμφωνα με τη μάρτυρα, μίλησε και ο σύντροφος της μητέρα με τον βιολογικό πατέρα και του είπε ότι έμπαινε ο ίδιος και η μητέρα του στη μέση για «να μην χτυπάει το παιδί η 27χρονη».

«Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να χτυπήσει ένα παιδί. Ήταν πολύ προστατευτικός με τα παιδιά. Εάν το χτυπούσε η μητέρα του, κακώς που δεν μίλησε», είπε η μάρτυρας για τον 45χρονο.

Η πρώην σύζυγος ανέφερε ότι όσο ήταν κοντά τους, δεν ασχολούνταν ενεργά με το παιχνίδι του παιδιού, περιοριζόμενη σε καθημερινές δραστηριότητες όπως καφέ, μαγείρεμα και τακτοποίηση του σπιτιού, ενώ οι εκδηλώσεις τρυφερότητας το παιδί τις είχε περισσότερο με άλλα μέλη της οικογένειας.

Υποστήριξε επίσης ότι η μάνα είχε πει ότι το παιδί δεν είχε πατέρα, και πως είχε πεθάνει. Μετά, όπως είπε, ανακάλυψαν ότι ζει και πως ο 45χρονος σύντροφός της είχε βρει στο διαδίκτυο τον βιολογικό πατέρα γιατί ήθελε να έχουν σχέσεις και τον προέτρεπε να έρθει να δει το παιδί.

Τέλος, η πρώην σύζυγος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του Άγγελου της είχε πει ότι σκεφτόταν να δώσει το παιδί στον βιολογικό πατέρα γιατί είχε κουραστεί.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Η συνήγορος της 27χρονης μητέρας ανέφερε ότι η εντολέας της έχει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 63, υποστηρίζοντας ότι το στοιχείο αυτό σχετίζεται με μειωμένο καταλογισμό για τις πράξεις που της αποδίδονται.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του 45χρονου συντρόφου, Βασίλης Νουλέζας, αμφισβήτησε τα ιατροδικαστικά ευρήματα, δηλώνοντας ότι δεν εμπιστεύεται την αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι στιγμής. Όπως είπε, είναι απαραίτητη η παρουσία της ιατροδικαστή στο ακροατήριο, προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τα τραύματα που έφερε το παιδί.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι τα ευρήματα της νεκροτομής, σύμφωνα με την υπεράσπιση, δεν αποδεικνύουν ότι ο πελάτης του χρησιμοποίησε κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει τις κακώσεις. Όπως σημείωσε, κατά τη διάρκεια της δίκης θα αποδειχθεί ότι ο κατηγορούμενος δεν χτύπησε ούτε έβλαψε το παιδί.

Παράλληλα, η υπεράσπιση ζήτησε να κλητευτούν στο δικαστήριο τόσο η ιατροδικαστής όσο και η ακτινολόγος, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τα ευρήματα και την ερμηνεία των τραυμάτων του παιδιού. Από την πλευρά της μητέρας ζητήθηκε επίσης να καταθέσει και ο γιατρός που παρακολουθούσε τον μικρό πριν μεταφερθεί στην Κρήτη.

Ο συνήγορος του βιολογικού πατέρα, Δημήτρης Καπόγιαννος, υποστήριξε ότι ο εντολέας του έχει αδικηθεί από τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο πελάτης μου είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος που δεν θα μπορούσε ποτέ να βλάψει ένα παιδί», προσθέτοντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες και στοιχεία που δείχνουν ότι φρόντιζε τον μικρό Άγγελο.

Παρουσίασε στο δικαστήριο και φωτογραφίες από στιγμές οικειότητας ανάμεσα στον σύντροφο της μητέρας και το παιδί, προκειμένου να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι ο βιολογικός πατέρας δεν είχε επαφή με το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που –σύμφωνα με την υπεράσπιση– καθιστά αδύνατη την εμπλοκή του σε πράξεις κακοποίησης στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Έδιναν στο παιδί ηρεμιστικά

Ξεκινώντας σήμερα τη διαδικασία, η εισαγγελέας ανέγνωσε λεπτομερώς τα τραύματα, τις εκδορές και τις εκχυμώσεις που βρέθηκαν στο κορμάκι του παιδιού, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μητέρα και ο σύντροφός της του χορηγούσαν ηρεμιστικά για να μην αντιδρά στις κακοποιήσεις και να μην ακούγονται οι κραυγές του στους γείτονες.

Μητέρα και σύντροφος κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, καθώς και για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε ανήλικο. Ο βιολογικός πατέρας κατηγορείται για προγενέστερη κακοποίηση, μαζί με το ζευγάρι για την έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και τη συστηματική πρόκληση σωματικών βλαβών.

Στη δίκη θα καταθέσουν 39 μάρτυρες, ανάμεσά τους παιδίατροι του ΠΑΓΝΗ που παρέλαβαν το βαριά τραυματισμένο παιδί, διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στο σπίτι, καθώς επίσης και αστυνομικοί, γείτονες και συγγενείς των κατηγορουμένων.

Στα δικαστήρια υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η μητέρα του 3χρονου Άγγελου και ο σύντροφός της πέρασαν, με λίγα λεπτά διαφορά, πριν τις 9:30 το πρωί της Τρίτης το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου.



Έξω από το δικαστήριο βρέθηκαν και μέλη του σωματείου «Άγγελος Προστάτης» που δημιουργήθηκε στη μνήμη του αδικοχαμένου παιδιού και άπλωσαν πανό ζητώντας να δικαιωθεί.

