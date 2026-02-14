Αγρότες: Αποχωρούν από το Σύνταγμα αλλά προαναγγέλλουν νέα κινητοποιήσεις

Την αποχώρησή τους από το Σύνταγμα δρομολογούν σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, οι αγρότες που συμμετείχαν στο μεγάλο συλλαλητήριο της Παρασκευής, αφού παρέμειναν όλη τη νύχτα με δεκάδες τρακτέρ μπροστά στη Βουλή, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συνέχισης του αγώνα τους.

Περίπου 40 τρακτέρ παρέμειναν παρατεταγμένα στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, η οποία παρέμεινε κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η αποχώρηση αναμένεται να γίνει με οργανωμένο τρόπο, αντίστοιχο με την είσοδό τους στην πρωτεύουσα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανακοινώσει ότι θα συνοδεύσει τα οχήματα έως την έξοδό τους από την Αθήνα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία.

Οι εκπρόσωποι της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων σημείωσαν ότι η πρόσφατη συνάντηση με τον πρωθυπουργό αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα, ωστόσο τόνισαν πως βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν σε εκκρεμότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής —ιδίως σε ενέργεια, καύσιμα και αγροτικά εφόδια— καθώς και η αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, με στόχο πλήρεις αποζημιώσεις και διασφάλιση βιώσιμων τιμών πώλησης.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περισσότεροι από 2.500 διαδηλωτές, ανάμεσά τους αγρότες από διάφορες περιοχές, αλλά και πολίτες ή εργαζόμενοι άλλων κλάδων που εξέφρασαν τη στήριξή τους.

«Η κυβέρνηση δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα με εμάς αν δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά μας», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Από την πλευρά του, ο Κώστας Τζέλλας, εκπρόσωπος του μπλόκου Ε-65, υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με νέες μορφές κλιμάκωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύστασης μπλόκων.

Για προληπτικούς λόγους, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας δημιουργήθηκαν σταθμοί απολύμανσης για τα τρακτέρ, στο πλαίσιο μέτρων προστασίας από την ευλογιά των προβάτων.

Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων, φοιτητικοί σύλλογοι και εργατικά σωματεία της Αθήνας και του Πειραιά, τα οποία συμμετείχαν και σε κινητοποιήσεις για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, νομοσχέδιο που ψηφίστηκε λίγο αργότερα στη Βουλή με 158 ψήφους υπέρ και 134 κατά.

Από κυβερνητικής πλευράς τονίζεται ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, με αναφορές στη δέσμη μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί: παράταση στο μειωμένο αγροτικό ρεύμα, απαλλαγή ΦΠΑ και πλήρη έκπτωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και κάλυψη ζημιών από τον ΕΛΓΑ στο 100%. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σχετική ρύθμιση για το πετρέλαιο αναμένεται να κατατεθεί έως το τέλος του μήνα, ενώ επίκειται νέα συνάντηση για επανυπολογισμό των ποσοτήτων καυσίμων ανά καλλιέργεια.

Στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών», μεταξύ άλλων, πολιτικοί αρχηγοί και στελέχη κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογραμμίζοντας το έντονο πολιτικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

