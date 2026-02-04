Αγρότες: Αποφάσισαν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου

Στη Νίκαια η πανελλαδική επιτροπή των αγροτών αποφάσισε να κατέβουν με τα τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, την ερχόμενη Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

«Φοβάμαι πολύ ακόμα, ζω με τον φόβο. Ακόμα τον περιμένω να έρθει στο σπίτι μας», συγκλονίζει η σύζυγος του 72χρονου που πέθανε μετά από άγρια ληστεία στα Μέγαρα

Πρόθεσή τους είναι να μείνουν εκεί από το απόγευμα της Παρασκευής ως το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα γίνουν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



