Αγρότες: Αποφάσισαν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου

Πρόθεσή τους είναι να μείνουν εκεί από το απόγευμα της Παρασκευής ως το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου

04 Φεβ. 2026 18:50
Pelop News

Στη Νίκαια η πανελλαδική επιτροπή των αγροτών αποφάσισε να κατέβουν με τα τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, την ερχόμενη Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Πρόθεσή τους είναι να μείνουν εκεί από το απόγευμα της Παρασκευής ως το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου.

Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα γίνουν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ.

