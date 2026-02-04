Αγρότες: Αποφάσισαν κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου
Πρόθεσή τους είναι να μείνουν εκεί από το απόγευμα της Παρασκευής ως το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου
Στη Νίκαια η πανελλαδική επιτροπή των αγροτών αποφάσισε να κατέβουν με τα τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, την ερχόμενη Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.
«Φοβάμαι πολύ ακόμα, ζω με τον φόβο. Ακόμα τον περιμένω να έρθει στο σπίτι μας», συγκλονίζει η σύζυγος του 72χρονου που πέθανε μετά από άγρια ληστεία στα Μέγαρα
Πρόθεσή τους είναι να μείνουν εκεί από το απόγευμα της Παρασκευής ως το πρωί του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου.
Παράλληλα ανακοίνωσαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα γίνουν συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News