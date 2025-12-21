Αγρότες – Δυτική Ελλάδα: Ενεργοί στα μπλόκα και τις γιορτές, οι σημερινές κινητοποιήσεις, συμβολικός αποκλεισμός στα Καλάβρυτα

Νέες κινητοποιήσεις και διευκολύνσεις εν όψει εορτών από τους αγρότες της Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου

Αγρότες - Δυτική Ελλάδα: Ενεργοί στα μπλόκα και τις γιορτές, οι σημερινές κινητοποιήσεις, συμβολικός αποκλεισμός στα Καλάβρυτα
21 Δεκ. 2025 11:36
Pelop News

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στη Δυτική Ελλάδα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, προγραμματίζοντας νέες δράσεις σήμερα Κυριακή, ενώ λαμβάνουν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας για την εορταστική περίοδο.

Δείτε επίσης: Αγρότες: Χριστούγεννα στα μπλόκα, επιμένουν στις κινητοποιήσεις – Άνοιγμα διοδίων και λωρίδων κυκλοφορίας για τους εκδρομείς

Στα Καλάβρυτα, αγρότες και κτηνοτρόφοι πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό της πόλης στις 11:00. Στην Αιτωλοακαρνανία, προγραμματίζεται ωριαίο μπλόκο στις 20:00 στον κόμβο Κουβαρά της παλιάς εθνικής οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.

Το μπλόκο στην Εγλυκάδα, στη μεγάλη περιμετρική Πατρών (τμήμα αυτοκινητόδρομου Πύργου-Πατρών-Κορίνθου), συνεχίζεται για 14η ημέρα. Για Τρίτη και Τετάρτη προγραμματίζεται άνοιγμα μίας λωρίδας ανά κατεύθυνση, για διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο γέφυρας Σελινούντα στο Αίγιο, χωρίς αποκλεισμό κυκλοφορίας. Το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα διοδίων Ρίου στην Ολυμπία Οδό.

Διαβάστε επίσης: Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια σε Ρίο και Πύργο

Το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στο ύψος Αγγελοκάστρου, διαρκεί για 16η συνεχόμενη ημέρα. Επιπλέον, απόψε στις 20:00, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας θα ανοίξουν τα διόδια Κλόκοβας στην Ιόνια Οδό, μεταξύ Αντιρρίου και Μεσολογγίου.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα συνεχίζονται στον κόμβο Πύργου, στα Λεχαινά της παλιάς εθνικής Πατρών-Πύργου και στη διασταύρωση Αμαλιάδας της εθνικής Πατρών-Τρίπολης («111»).

