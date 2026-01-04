Αγρότες έκλεισαν την εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώθηκαν αγρότες από την περιοχή, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις σε κοινό μέτωπο με συναδέλφους τους από τη Νεμέα, τη Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα. Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ενίσχυση των πιέσεων προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

Οι αγρότες ζητούν την προσοχή των αρμόδιων φορέων και καλούν σε δράση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της τοπικής γεωργίας.

Παράλληλα, αυτήν την ώρα οι επικεφαλής των μπλόκων εξετάζουν πρόταση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων με καθολικό αποκλεισμό των εθνικών οδών την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, με την τελική απόφαση να αναμένεται από την ομόφωνη συνεδρίαση της πανελλαδικής σύσκεψης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο πνευματικό κέντρο Μαλγάρων.

