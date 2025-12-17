Αγρότες: Εντείνουν τις κινητοποιήσεις, κλείνουν επ’ αόριστον τον Προμαχώνα για τα φορτηγά, τι γίνεται με όλα τα μπλόκα

Οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους και αυτοί που βρίσκονται στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά.

Αγρότες: Τα τρία σενάρια, τι θέλουν, σε τι στοχεύουν, τι ισχύει

Παράλληλα οι αγρότες στον Προμαχώνα άνοιξαν τα διόδια προκειμένου να περνούν ελεύθερα τα αυτοκίνητα και να μην πληρώνουν διόδια. Από αύριο αναμένεται να κλείσουν επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Οι αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα παραμένουν σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα με τους συγκεντρωθέντες στο μπλόκο των Μαλγάρων να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους καθώς από σήμερα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό του ρεύματος εισόδου στη Θεσσαλονίκη, από τις 12.00 έως τις 15.30 και από τις 19.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Από αύριο αναμένεται να κλείσουν επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Κλειστό παραμένει από την 1η Δεκεμβρίου το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στην αποψινή γενική τους συνέλευση αναμένεται να λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το εάν, από αύριο, θα προχωρήσουν σε μόνιμο αποκλεισμό και του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, παρατεταγμένα παραμένουν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στα «Πράσινα Φανάρια», στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως και στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο στο Δερβένι αναμένεται να προβούν σε συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας, από τις 13.00.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών πρόκειται να προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17.00, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Η εικόνα σε Ημαθία – Πέλλα και Πιερία

Σταθερά στο μπλόκο τους, στον κόμβο της Κουλούρας παραμένουν οι παραγωγοί, ενώ σε ισχύ παραμένει από τις 3/12 ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο βρίσκονται με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα κτηνοτρόφοι και αγρότες από την Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, μπλόκο έστησαν αγρότες από τον δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας και οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους βρίσκονται σταθερά στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, πραγματοποιώντας συμβολικές κινητοποιήσεις.

Τι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία

Σταθερά στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παραμένουν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας, με την κυκλοφορία επιβατικών οχημάτων και φορτηγών να διεξάγεται, μέσω παράκαμψης, από την παλαιά Εθνική Οδό Κοζάνης-Καστοριάς. Καθημερινά, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται στο σημείο διανέμουν αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς, ενώ το μπλόκο ενισχύεται διαρκώς από άλλους συναδέλφους τους, καθώς και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι παραμένουν σταθερά στο μπλόκο που έχει στηθεί στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ. Για σήμερα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε κινητοποίηση στο συγκεκριμένο σημείο.

Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες στα προαναφερόμενα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν αποφασίσει αύριο, στις 11.00, να μεταβούν με τα αγροτικά τους οχήματα στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην πόλη, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας.

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς εξακολουθούν να προχωρούν αγρότες, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο τους στη διασταύρωση Κοκκινογείων-Προσοτσάνης, που αποτελεί κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής και οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα της Εξαπλατάνου και προς την πόλη της Δράμας. Σήμερα, από το συγκεκριμένο μπλόκο θα μεταβούν στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται στο κέντρο της Δράμας, με πέντε τρακτέρ και αγροτικά οχήματα.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η κυκλοφορία και διέλευση στο σημείο γίνεται στο εξής μόνο από τις παρακαμπτήριες οδούς για όλα τα οχήματα και τα φορτηγά.

Οι επόμενες κινήσεις της πλειονότητας των παραπάνω παραγωγών που βρίσκονται στα μπλόκα, αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο, στις 14.00, στις Σέρρες.

