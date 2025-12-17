Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη

Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη - Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη
17 Δεκ. 2025 21:28
Pelop News

Το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισε την απόρριψη συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πεδίο ουσιαστικού διαλόγου.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματά τους και οφείλει να δώσει συγκεκριμένες λύσεις, ενώ προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με δράσεις μεγαλύτερης πίεσης, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση πολλών να παραμείνουν στα μπλόκα κατά τις γιορτές.

Η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας θα παρουσιαστεί στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στον Λευκώνα Σερρών, με συμμετοχή εκπροσώπων από όλη τη χώρα.

Βασικό αίτημα παραμένει η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ενώ εκφράζεται δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες και δηλώσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη περί επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο αντί για αφορολόγητο.

Παρόμοια στάση τηρείται και από άλλα μπλόκα, όπως αυτό στον Ε65 στην Καρδίτσα, όπου δηλώνεται έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και άρνηση διαλόγου.

Στα σύνορα, αγρότες από Γιαννιτσά, Κιλκίς και Παιονία προχωρούν σε καθημερινό τετράωρο κλείσιμο του συνοριακού σταθμού Ευζώνων από τις 18:00 για φορτηγά και νταλίκες, με προβλήματα και στην κυκλοφορία ΙΧ, ενώ θέτουν τελεσίγραφο 48 ωρών για διόρθωση ζητημάτων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

