Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη

Το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας αποφάσισε την απόρριψη συνάντησης με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υπό τις παρούσες συνθήκες, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πεδίο ουσιαστικού διαλόγου.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματά τους και οφείλει να δώσει συγκεκριμένες λύσεις, ενώ προσανατολίζονται σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με δράσεις μεγαλύτερης πίεσης, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση πολλών να παραμείνουν στα μπλόκα κατά τις γιορτές.

Διαβάστε επίσης: Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στο προσκήνιο Πάτρα και Δυτική Ελλάδα – Στα μπλόκα παραμένουν οι παραγωγοί, με νέες αποφάσεις εντός 24ώρου

Η πρόταση του μπλόκου της Νίκαιας θα παρουσιαστεί στην σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στον Λευκώνα Σερρών, με συμμετοχή εκπροσώπων από όλη τη χώρα.

Βασικό αίτημα παραμένει η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, ενώ εκφράζεται δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες και δηλώσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη περί επιστροφής ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο αντί για αφορολόγητο.

Παρόμοια στάση τηρείται και από άλλα μπλόκα, όπως αυτό στον Ε65 στην Καρδίτσα, όπου δηλώνεται έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και άρνηση διαλόγου.

Στα σύνορα, αγρότες από Γιαννιτσά, Κιλκίς και Παιονία προχωρούν σε καθημερινό τετράωρο κλείσιμο του συνοριακού σταθμού Ευζώνων από τις 18:00 για φορτηγά και νταλίκες, με προβλήματα και στην κυκλοφορία ΙΧ, ενώ θέτουν τελεσίγραφο 48 ωρών για διόρθωση ζητημάτων αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



