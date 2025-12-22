Αγρότες: Με μπλόκα θα ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, τι ισχύει, πώς έχουν τα δεδομένα. Καταγγελία κατά της κυβέρνησης

Όπως όλα δείχνουν με αυξημένη κίνηση και ιδιαίτερες συνθήκες στους δρόμους ξεκινά την προπαραμονή των Χριστουγέννων, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων. Στο οδικό δίκτυο της χώρας έχουν ήδη στηθεί αγροτικά μπλόκα σε κεντρικά σημεία, κυρίως σε Θεσσαλία, Στερεά και Βόρεια Ελλάδα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

Αγρότες: Δυναμικές οι νέες κινητοποιήσεις, σε θέσεις συναγερμού τα τρακτέρ στη Χαλκίδα, τι ισχύει για τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Από τα τα ξημερώματα οι αγρότες αναμένεται να μετακινήσουν τα τρακτέρ τους χωρίς να τα απομακρύνουν από το οδόστρωμα, προκειμένου να απελευθερωθεί χώρος ενόψει των Χριστουγέννων, όπως είχαν προαναγγείλει. Ωστόσο οι εκδρομείς καλό θα είναι να είναι προετοιμασμένοι, αφού αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε άνοιγμα του εκάστοτε οδικού άξονα.

Ενδεικτικά, τη Δευτέρα οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά, αλλά η ΕΛΑΣ για λόγους ασφαλείας διέκοψε προσωρινά και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στο σημείο. Όμως σε άλλες περιπτώσεις, οι αγρότες συμφώνησαν να ανοίξουν περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, κάτι που θεωρήθηκε ασφαλές και η ροή των αυτοκινήτων συνεχιζόταν.

Το σκηνικό στα μπλόκα, με παραπήγματα, βαρέλια, ψησταριές και παρατεταγμένα τρακτέρ, δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για τους εκδρομείς, καθώς οι οδηγοί που κινούνται σε αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας καλούνται να μειώσουν ταχύτητα λόγω στενέματος των λωρίδων, ανάμεσα σε ΙΧ και λεωφορεία με ταξιδιώτες των γιορτών.

Υπό αυτό το πρίσμα, η απομάκρυνση των τρακτέρ δεν ανοίγει αυτόματα τον δρόμο, οπότε η κυκλοφορία δεν αποκλείεται να συνεχίσει να διενεργείται από παρακαμπτηρίους, κάτι που αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το χρόνο ταξιδιού.

Τα μπλόκα σε κεντρικά σημεία

Ένα από τα κεντρικά μπλόκα της χώρας είναι στη Νίκαια της Λάρισας με τους αγρότες να βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου. Την ίδια στιγμή οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας – Ε65.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, οι αγρότες βρίσκονται στην κάθοδο προς Αθήνα από το ύψος του Μαρτίνου και στην άνοδο από το ύψος της Ριτσώνας. Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Οι αγρότες βρίσκονται παραταγμένοι και στην περιμετρική Πατρών. Για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Πύργο, υπάρχει μία λωρίδα για την κυκλοφορία και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα ανοίξει περαιτέρω ο δρόμος με τους αγρότες να δηλώνουν πως διαφωνούν με τη διέλευση φορτηγών. Στην Περιμετρική βρέθηκε τη Δευτέρα και κλιμάκιο της Τροχαίας αλλά και της Ιόνιας Οδού και έγιναν διαβουλεύσεις για το άνοιγμα του δρόμου.

Οι αγρότες παραμένουν στα Μάλγαρα αλλά και στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών στη Θέρμη. Στα Μάλγαρα, το βράδυ της Δευτέρας είναι ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αλλά το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό, με τους αγρότες να είναι σε διαβουλεύσεις με την τροχαία για το άνοιγμα δύο λωρίδων κυκλοφορίας αλλά και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης.

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα.

Από την πλευρά τους οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, δηλώνουν πως από την Τρίτη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

Μάλιστα με ανακοίνωσή τους ο αγρότες καταγγέλλουν την κυβέρνηση. Αναλυτικά:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Της ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΠΛΟΚΩΝ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΡΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ!

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό».

Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των Ι.Χ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των Ι.Χ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο.

Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως πχ συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.

Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό “αυτοματισμό”.

Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας.

• Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό.

• Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1. Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω.

2. Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

3. Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό.

Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση.

