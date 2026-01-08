Αγρότες: Μεγάλη ένταση στο μπλόκο της Θήβας

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις

08 Ιαν. 2026 18:31
Pelop News

Μεγάλη ήταν η ένταση που σημειώθηκε σήμερα (8/1/2026) το απόγευμα στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες στη Θήβα, καθώς έχουν βάλει φωτιά σε δέματα από άχυρο.

Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, πάνε Μαξίμου αποδεχόμενοι την πρόσκληση, μένουν στους δρόμους τα τρακτέρ

Οι αγρότες έχουν κλείσει την παλιά Εθνική Οδό Θήβα – Λιβαδειά και έβαλαν φωτιά σε δέματα από άχυρο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θεωρήθηκε πως επίκειται αστυνομικοί παρέμβαση.

Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες ζήτησαν από τους συγκεντρωμένους αγρότες να απομακρύνουν τα εμπόδια και να ανοίξουν τον δρόμο, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

Ωστόσο όπως δηλώνουν οι αγρότες της περιοχής οι δρόμοι δεν πρόκειται να ανοίξουν, εκτός από τα περιστατικά με προβλήματα υγείας.

