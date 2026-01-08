Αγρότες: Τα νέα δεδομένα, πάνε Μαξίμου αποδεχόμενοι την πρόσκληση, μένουν στους δρόμους τα τρακτέρ

Μέσα στο σαββατοκύριακο που έρχεται, θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα

08 Ιαν. 2026 17:15
Pelop News

Νέα δεδομένα με τους αγρότες καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μετά από κινητοποιήσεις για περισσότερο από έναν μήνα δέχθηκαν την πρόκληση του Μαξίμου για διάλογο. Επίσης, όπως λένε, τα τρακτέρ θα μείνουν εκεί που είναι αλλά με ανοιχτούς τους δρόμους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στο σαββατοκύριακο που έρχεται, θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα, για την συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη, στο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος των αγροτών της Καρδίτσας Κώστας Τζέλας, είπε: «Αποδεχόμαστε την πρόσκληση, τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους».

