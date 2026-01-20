Αγρότες: Μετέωρο το μέτωπο μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου, οι αποφάσεις από τα μπλόκα

Η προοπτική αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων παραμένει αβέβαιη μετά τη χθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας της Πανελλαδικής των αγροτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις, που διαρκούν πλέον ενάμιση μήνα, συνεχίζουν να παραλύουν βασικούς οδικούς άξονες, συνοριακά περάσματα και επαρχιακά δίκτυα, ενώ αυξάνεται η κόπωση τόσο των ίδιων των παραγωγών όσο και μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών προσήλθαν με έναν συγκεκριμένο κατάλογο αιτημάτων, που εστιάζουν στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Στον πυρήνα τους βρίσκονται το υψηλό κόστος παραγωγής (ενέργεια, καύσιμα, αγροεφόδια), η ανάγκη άμεσης και επαρκούς στήριξης εισοδήματος σε περιοχές που έχουν πληγεί από ακραία καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους, η ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ, καθώς και οι επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι υπάρχει διάθεση διαλόγου, αλλά τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν επιτρέπουν γενικευμένες παροχές ή μέτρα που θα διακινδύνευαν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Στο τραπέζι τέθηκαν τα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα στήριξης, όπως οι ρυθμίσεις για το αγροτικό ρεύμα, οι παρεμβάσεις στο κόστος ενέργειας, οι φορολογικές διευκολύνσεις και οι αλλαγές στον τρόπο αποζημίωσης ζημιών από φυσικές καταστροφές. Συζητήθηκαν επίσης μακροπρόθεσμα ζητήματα, όπως ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση υδάτινων πόρων και η μετάβαση σε πιο ανταγωνιστικά και ανθεκτικά μοντέλα καλλιέργειας.

Η συζήτηση κινήθηκε κυρίως σε τεχνικό και θεσμικό επίπεδο, χωρίς να ανακοινωθούν νέα άμεσα οικονομικά μέτρα πέραν όσων έχουν ήδη ψηφιστεί. Πολλοί εκπρόσωποι των μπλόκων είχαν εκφράσει από πριν επιφυλάξεις για την ουσιαστικότητα του διαλόγου, ενώ ορισμένοι είχαν ζητήσει περαιτέρω κλιμάκωση σε περίπτωση μη ικανοποιητικών δεσμεύσεων.

Το επόμενο διάστημα το βάρος πέφτει στις συνελεύσεις των αγροτών στα μπλόκα, όπου οι εκπρόσωποι θα ενημερώσουν τη βάση για το περιεχόμενο των συζητήσεων και θα εισηγηθούν τα επόμενα βήματα. Οι αποφάσεις για τη συνέχιση, την αποκλιμάκωση ή την αλλαγή μορφής των κινητοποιήσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής, αρκετά μπλόκα παραμένουν ενεργά, με αποκλεισμούς ή συμβολικές δράσεις.

Η παρατεταμένη διάρκεια των κινητοποιήσεων έχει αρχίσει να προκαλεί κοινωνική και παραγωγική πίεση. Ενώ οι αγρότες επιμένουν ότι χωρίς ουσιαστική στήριξη ο πρωτογενής τομέας κινδυνεύει, η κυβέρνηση τονίζει ότι οι λύσεις πρέπει να είναι συνολικές και όχι μόνο επιδοματικές. Το αν η συνάντηση στο Μαξίμου θα αποτελέσει σημείο αποκλιμάκωσης ή θα ενταχθεί σε μια μακρά αλυσίδα αντιπαραθέσεων, θα κριθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν στα μπλόκα τις επόμενες ημέρες.

