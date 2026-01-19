Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: «Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε σε όλα – Να μπει τέλος σε μια περίοδο έντασης»

Την προσδοκία του για μια παραγωγική και ουσιαστική συζήτηση εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνοντας παράλληλα ότι, κατά την άποψη της κυβέρνησης, η συνάντηση αυτή «έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί σε πολλαπλά επίπεδα για την αντιμετώπιση διαχρονικών ζητημάτων του αγροτικού κόσμου, κάνοντας ειδική μνεία στις παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, αλλά και στη δυνατότητα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο στην αντλία. Όπως είπε, πρόκειται για πάγιο αίτημα των αγροτών, το οποίο η κυβέρνηση είναι σε θέση να ικανοποιήσει, με συζήτηση και των λεπτομερειών εφαρμογής του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη δυνατότητα υποστήριξης τιμών σε καλλιέργειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, μέσα από ανακατανομή πόρων που εξοικονομήθηκαν μετά τη μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν προσέρχεται στη συνάντηση με την απαίτηση πλήρους συμφωνίας σε όλα τα αιτήματα, εξέφρασε όμως την πεποίθηση ότι μέσω του διαλόγου μπορεί να κλείσει ένας κύκλος έντονης αντιπαράθεσης. Όπως τόνισε, η παρατεταμένη ένταση δεν εξυπηρέτησε ούτε τα –πολλά και δίκαια– αιτήματα των αγροτών ούτε την κοινωνία συνολικά, η οποία, όπως είπε, αναζητά λύσεις και προοπτική.

«Στόχος είναι να προχωρήσουμε μπροστά, αντιμετωπίζοντας αιτήματα που είναι δικαιολογημένα, με σαφήνεια ως προς το τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει», ανέφερε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ρεαλισμό και ειλικρίνεια.

Στη συνάντηση συμμετέχουν κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι της ΑΑΔΕ, ενώ από την πλευρά των αγροτών παρίσταται αντιπροσωπεία 25 εκπροσώπων και έξι παρατηρητών. Οι αγρότες αναμένεται να παρουσιάσουν στον πρωθυπουργό λίστα με 14 αιτήματα, για τα οποία, όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια επίλυσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κόστος παραγωγής, η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να επιστρέψουν στα μπλόκα, όπου θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις για την αποτίμηση των κυβερνητικών θέσεων και τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

