Αγρότες σε στάση αναμονής πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη: Τρακτέρ στην άκρη, μπλόκα χωρίς αποκλεισμούς

Σε κλίμα αναμονής και χωρίς γενικευμένους αποκλεισμούς κινούνται σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, οι αγρότες που συμμετέχουν στα μπλόκα της βόρειας Ελλάδας, ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι αγρότες μετέφεραν τα τρακτέρ τους στην άκρη των δρόμων, διατηρώντας ωστόσο τα μπλόκα σε εθνικές οδούς, τελωνεία και διόδια, χωρίς –στην πλειονότητά τους– να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία οχημάτων και φορτηγών. Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από τους ίδιους ως ένδειξη καλής θέλησης ενόψει του διαλόγου.

Στο κρίσιμο ραντεβού με τον πρωθυπουργό αναμένεται να συμμετάσχει 25μελής αντιπροσωπεία αγροτών, με την παρουσία και πέντε παρατηρητών από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Παράλληλα, σε πολλές περιοχές πραγματοποιούνται ή προγραμματίζονται γενικές συνελεύσεις, ώστε να υπάρξει ενημέρωση των παραγωγών για τις τελευταίες εξελίξεις.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αγρότης Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, σημείωσε ότι πρόταση της επιτροπής είναι να παραμείνουν τα τρακτέρ στα μπλόκα, χωρίς όμως κλιμάκωση, «σεβόμενοι τους συναδέλφους μας που θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό».

Άνοιξαν τελωνεία και δρόμοι

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι παραγωγοί παραμένουν στο μπλόκο σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με αντίστοιχη εικόνα να καταγράφεται και στο τελωνείο του Προμαχώνα. Ανοιχτή παραμένει η κυκλοφορία και στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στο τελωνείο της Νίκης.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα διατηρούνται επίσης χωρίς αποκλεισμούς στα διόδια των Μαλγάρων, στον κόμβο της Τρίγλιας στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στη Χαλκηδόνα, καθώς και στον κόμβο του Δερβενίου.

Η εικόνα σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Δυτική Μακεδονία

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ στον κόμβο Νησελίου και στον κόμβο Κουλούρας στην Ημαθία, ενώ μπλόκα συνεχίζουν να υπάρχουν στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, στη Σκύδρα και στην είσοδο της Αριδαίας από αγρότες του Δήμου Αλμωπίας. Στην Πιερία, μπλόκο έχει στηθεί στο Αιγίνιο, με περιορισμένους αποκλεισμούς στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης, καθώς και στον κόμβο Βαρικού από παραγωγούς του Δήμου Δίου – Ολύμπου.

Στη Δυτική Μακεδονία, μπλόκα παραμένουν στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας.

Καβάλα, Δράμα και Θεσσαλία

Στον νομό Καβάλας, μπλόκα διατηρούνται στη Χρυσούπολη, στον κόμβο Μουσθένης, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στον κόμβο Κερδυλλίων. Στη Δράμα, παραμένει το μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης.

Τέλος, οι αγρότες της Καρδίτσας παραμένουν στο μπλόκο του Ε65, με τον δρόμο ανοιχτό, αναμένοντας την επίσημη ανακοίνωση για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων στον Παλαμά.

