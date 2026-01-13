Στο Μαξίμου 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι: Η τελική σύνθεση της επιτροπής πριν τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – Ποιος είναι από τη Δ. Ελλάδα

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για τις 15:00 σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στο Μέγαρο Μαξίμου, ολοκληρώνονται οι διεργασίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους αγρότες, με την τελική σύνθεση της επιτροπής να έχει πλέον «κλειδώσει».

Παρά το τεταμένο κλίμα των προηγούμενων ημερών και τις δημόσιες συγκρούσεις γύρω από τη διαδικασία του διαλόγου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, με στόχο να υπάρξει ευρύτερη γεωγραφική και συνδικαλιστική εκπροσώπηση των αγροτικών μπλόκων.

Η αναφορά Μαρινάκη στους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και η απάντηση για το ραντεβού με Μητσοτάκη

Στο τραπέζι του διαλόγου θα καθίσουν συνολικά 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι, προερχόμενοι από μπλόκα και αγροτικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης (Πράσινα Φανάρια), των Σερρών, της Θεσσαλίας, της Λαμίας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι από τα λεγόμενα «σκληρά» μπλόκα της Θεσσαλίας, τα οποία μέχρι πρότινος είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη συμμετοχή σε διάλογο με την κυβέρνηση.

Από κυβερνητικής πλευράς τονίζεται ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, υπό την προϋπόθεση της τήρησης βασικών κανόνων νομιμότητας και εκπροσώπησης. Όπως έχει δηλώσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, η σημερινή σύνθεση θεωρείται «αρκετά αντιπροσωπευτική», χωρίς να αποκλείεται να υπάρξουν μικρές προσθήκες μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η κυβέρνηση προσέρχεται στη συνάντηση με σαφή θέση ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος υπό καθεστώς αποκλεισμών δρόμων, προβάλλοντας παράλληλα τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για τον πρωτογενή τομέα, όπως το αγροτικό ρεύμα, οι πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ και η επιστροφή του ΕΦΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται επιπλέον παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων και ενισχύσεις de minimis για παραγωγούς μηδικής.

Το αν η παρουσία εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση ή απλώς σε μια προσωρινή εκεχειρία, αναμένεται να φανεί εντός της αίθουσας του Μεγάρου Μαξίμου.

Οι 25 αγρότες και κτηνοτρόφοι που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση

Χρήστος Τσιλιάς – γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

Αναστάσιος Λιολιόπουλος – πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Νίκος Βόλκος – μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

Αθανάσιος Τόπης – μέλος Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας

Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος – πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Ιωάννης Παναγής – αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

Γεώργιος Παπαδόπουλος – πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Πέλλας

Νίκος Δημητριάδης – μέλος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Σκύδρας

Στέφανος Τοπαλίδης – πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Σκύδρας

Δημήτρης Μπαλούκας – πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

Θεόδωρος Παπακωστούλης – Αγροτικός Σύλλογος πρώην Δ. Πλατυκάμπου

Αντώνης Μπατρακούλης – μέλος Αγροτικού Συλλόγου Δ. Πλατυκάμπου

Νίκος Παρλάντζας – εκπρόσωπος κτηνοτρόφων με θανατωμένο ζωικό κεφάλαιο

Κωνσταντίνος Καλόγερος – αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

Χρήστος Πάντζιος – αγρότης, Μικροθήβες

Αναστασία Παπαθανασίου – νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

Γεώργιος Παλιούρας – πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

Ιωάννης Δημούλιας – πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου

Μάρκος Λέγγας – πρόεδρος ΑΣ Οργάνωσης Παραγωγών «Πήγασος Αγροδιατροφή»

Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος – αντιπρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας

Δημήτριος Τσίλιας – αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

Μανώλης Ορφανουδάκης – πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φαιστού

Γιάννης Γαϊτάνης – πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας

Μανώλης Καββουσανάκης – ταμίας Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας

Γιάννης Φασομυτάκης – εκπρόσωπος Αγροτικού Συλλόγου Νότιας Κρήτης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



