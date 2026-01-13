Η αναφορά Μαρινάκη στους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και η απάντηση για το ραντεβού με Μητσοτάκη

Την ώρα που η Πανελλαδική Επιτροπή μπλόκων έριξε «άκυρο» στην προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη 13/01/2026, συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο αχαιός Κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εμφανίζει μια διαφορετική εικόνα ως προς τη συμμετοχή όσων θα βρεθούν σήμερα στο Μαξίμου, μεταξύ αυτών και ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας.

Η απόφαση των αγροτών της Αχαΐας για τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Μαρινάκηςη σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΙ, ανέφερε πως η συνάντηση θα γίνει με τα περισσότερα μπλόκα των αγροτών: «Επειδή έχω μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους που θα έρθουν, θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτική σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν, Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδύλια, Σκύδρα, Αιγίνιο, Λεχαινά, Μπράλος, Κάτω Αχαΐα, Συνεταιρισμός και Κόμβος Κιάτου και Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Φαιστού, αντιπρόσωπος Συντονιστικού Νομού Ηρακλείου και Ιεράπετρα».

Σε επικοινωνία του pelop.gr, με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, Γιώργο Βεσκούκη επισημάνθηκε πως δεν υπάρχει επίσημη εκπροσώπηση, αφού οι αγρότες της περιοχής έχουν συνταχθεί με τις αποφάσεις της Πανελλήνιας Επιτροπής.

Ωστόσο ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Είναι δηλαδή από αρκετές περιοχές και ενδεχομένως να προστεθούν εκείνη την ώρα κι άλλοι εκπρόσωποι»,διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στο ραντεβού που θα διεξαχθεί στις 3 το μεσημέρι, όπου στην πραγματικότητα θα εξειδικευτούν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Επ’ αόριστον μπλόκο αγροτών στο Αγγελόκαστρο, αποφάσεις για νέες κινητοποιήσεις

Απαντώντας στους ισχυρισμούς πως η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές μια μικρή μειοψηφία όχι των αγροτών συνολικά. Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα».

Παράλληλα, επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή» τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις παράνομες, όπως το κλείσιμο των δρόμων.

Κυβέρνηση σε αγρότες: Επαναστατική γυμναστική τέλος, ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



