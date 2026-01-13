Επ’ αόριστον μπλόκο αγροτών στο Αγγελόκαστρο, αποφάσεις για νέες κινητοποιήσεις

Την απόφαση για μπλόκο επ’ αόριστον στο Αγγελόκαστρο, πήραν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στη συνέλευσή τους το βράδυ της Δευτέρας 12/01/2026. Το κλίμα στη συνέλευση μετά και το ναυάγιο σε σχέση με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ήταν ιδιαίτερα θερμό.

Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, στην Ιόνια Οδό, μην επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων, πλην των έκτακτων περιπτώσεων.

Όπως λένε οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν. Στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για κλείσιμο παραδρόμων αλλά και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

