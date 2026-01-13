Η απόφαση των αγροτών της Αχαΐας για τη συνάντηση στο Μαξίμου

Πλήρης η ταύτιση με τις αποφάσεις της Νίκαιας για τους αγρότες της Αχαΐας.

Κυβέρνηση σε αγρότες: Επαναστατική γυμναστική τέλος, ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή

Το μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας αποφάσισε να συνταχτεί στην απόφαση, να μην παραστεί στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Η αναφορά Μαρινάκη στους αγρότες της Δυτικής Αχαΐας και η απάντηση για τη σημερινή συνάντηση

Παράλληλα οι αγρότες της Αχαΐας ετοιμάζονται να σκληρύνουν τη στάση τους και να προχωρήσουν και σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις για τις μορφές αυτές, θα ληφθούν έπειτα από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια.

Επ’ αόριστον μπλόκο αγροτών στο Αγγελόκαστρο, αποφάσεις για νέες κινητοποιήσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΟΥ «ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΤΡΙΝΙΑΣ»

Μετα από κοινή απόφαση όλων των ενεργών μπλόκων της χώρας, δεν συμμετέχουμε στη σημερινή, Τρίτη 13/1/2026, συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Αιγιάλεια: Σφοδρή αντίδραση ΠΕΣ για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur: «Θα πλήξει τα αγροτικά προϊόντα και τους παραγωγούς μας»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης, να αξιοποιήσει τή συνάντηση με τους αγρότες για να εκθέσει και να χτυπήσει το κίνημα. Επιχειρεί να βάλει, απ’το παράθυρο στην συνάντηση τά τσιράκια της πού υπονομεύουν τόν αγώνα. Επιχειρεί να χτυπήσει με ένα σμπαρο δύο τριγονια. Και να δείξει ότι ικανοποιεί αιτήματα και να οξύνει αντιθέσεις στο αγωνιστικό κίνημα. Νά χτυπήσει την ΠΕΜ. Η γνώμη τών συναδελφων είναι ότι δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε τέτοιες συνθήκες σέ συνάντηση.

Καμία συμμετοχή στην προσπάθεια της κυβέρνησης να χτυπήσει το αγροτικό κίνημα, με την στημένη συνάντηση για να φανεί ότι επιλύει ζητήματα και να διχάσει τους αγρότες και την κοινωνία.

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια, ενισχύουμε την αλληλεγγύη.

ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΟΔΙΚΕΙΑ – Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Κάλεσμα σε σύσκεψη Παρασκευή 16/1/2026 στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου – Σωματείο οικοδόμων στις 7 μμ, παρουσία νομικής υποστήριξης του Συλλόγου.

Συνάδελφοι αγρότες και μέλη του ΔΣ καλούνται, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αχαΐας στο Αίγιο, στις 21 Γενάρη και το εξ αναβολής για 12 Φλεβάρη, ως κατηγορούμενοι για την αγροτική κινητοποίηση του 2024 στον κόμβο Σελινούντα.

Η συνδικαλιστική οργάνωση και δράση είναι δικαίωμά μας που το έχουμε κατακτήσει με αγώνες, κανείς δεν μας το χάρισε και ούτε θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας το πάρει πίσω.

Το “έγκλημά” μας είναι ότι βγήκαμε στο δρόμο ενάντια στις πολιτικές της ΕΕ, της ΚΑΠ, της κυβέρνησης, που μας ξεκληρίζουν με το τεράστιο κόστος παραγωγής, τις εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων και το δικό τους φαγοπότι. Με πρόσχημα, αρχικά, την οικονομική κρίση επέβαλλαν άγρια φοροληστεία στους αγρότες και κτηνοτρόφους, υπέρογκες και άδικες ασφαλιστικές οφειλές, χαράτσια που παίρνουν από την τσέπη μας πάνω από το 50% του εισοδήματος μας και αδυνατούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις και να ζήσουμε τις οικογένειές μας.

Η κυβέρνηση είναι βαθιά γελασμένη αν νομίζει ότι με τέτοιου είδους μεθοδεύσεις θα τρομοκρατήσει τους αγρότες και θα βάλει φρένο στους δίκαιους αγώνες για το ψωμί των οικογενειών τους, ότι θα βάλει εμπόδια στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Θα βρει απέναντί της όλο το λαό του Αιγίου και όλης της Αχαΐας.

