Κυβέρνηση σε αγρότες: Επαναστατική γυμναστική τέλος, ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή

Ο διάλογος της κυβέρνησης με τους αγρότες που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη 13/01/2026 , τινάχτηκε στον αέρα και πλέον, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, το ποιος χρησιμοποιεί προσχήματα για να αποφύγει τον διάλογο είναι πλέον ξεκάθαρο.

Κυβέρνηση: Μικρή μειοψηφία αυτοί που τίναξαν στον αέρα τον διάλογο, αν κλιμακώσουν θα εφαρμοστεί ο νόμος

Μετά την άρνηση του συντονιστικού των 57 μπλόκων να προσέλθουν στον διάλογο αργά χθες το βράδυ, κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι ενώ από την πρώτη στιγμή είχαν πει «ναι» στο να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους αγρότες, οι εκπρόσωποί τους χρησιμοποίησαν τη σύνθεση της ομάδας που θα προσερχόταν ως πρόφαση για να δυναμιτίσουν τη διαδικασία.

Κυβερνητικά στελέχη σύμφωνα με το newsbeast.gr, αναφέρουν ότι η υπομονή τους, αλλά κυρίως της κοινωνίας, εξαντλήθηκε, λέγοντας: «Η κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία, δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων, μόνες αρμόδιες είναι οι Αρχές»

Θυμίζουν ότι από τις 6 Δεκεμβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρκόπουλο, είχε προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

«Όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο»

Όπως σημειώνουν: «Όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την κυβέρνηση ήταν το απόγευμα της Κυριακής και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον πρωθυπουργό, καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων».

Στο Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός.

Επιμένουν ότι η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρωθυπουργό.

Μέχρι και αργά χθες το βράδυ, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν σε ανοικτή γραμμή με τους εκπροσώπους των μπλόκων και εξάντλησε μάλιστα κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και για τον λόγο αυτό δέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

Και πάλι όμως, ακόμα και αυτή η παραχώρηση έπεσε στο κενό.

Περνώντας αυτή την κόκκινη γραμμή, κυβερνητικά στελέχη υπογράμμιζαν ότι ο διάλογος τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις.

Από εδώ και πέρα, το μόνο δεδομένο είναι ότι ο πρωθυπουργός στις 15:00 θα συναντηθεί με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων οι οποίοι έχουν ήδη στείλει 20 ονόματα εκείνων που θα συμμετάσχουν.

Και ακόμα και τώρα, καλούν τους υπόλοιπους να προσέλθουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Άλλωστε, ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων», τόνιζαν συνεργάτες του πρωθυπουργού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



