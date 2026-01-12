Αγρότες: Συνεδριάζει το Συντονιστικό των «σκληρών» μπλόκων της Θεσσαλίας, ΒΙΝΤΕΟ

Φαίνεται πλέον ότι στον αέρα είναι η συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου αύριο το μεσημέρι καθώς τα λεγόμενα «σκληρά μπλόκα» διαφωνούν με τις επιτροπές εκπροσώπησής τους. Αυτή την ώρα συνεδριάζει το συντονιστικό των μπλόκων της Θεσσαλίας στον Πλατύκαμπο και θα ακολουθήσει συνέλευση στα μπλόκα, μεταξύ των οποίων και εκείνο της Νίκαιας που εκφράζει την πιο σκληρή στάση, αφού αν δεν γίνει δεκτή η αντιπροσωπεία που προτείνουν, τότε δεν προτίθενται να περάσουν την πόρτα του Μαξίμου.

Στα Χανιά συμμορία ανηλίκων είχε ρημάξει τα δίκυκλα, 27 κλοπές!

Αναλυτικότερα, το Μέγαρο Μαξίμου δέχθηκε να προσέλθουν δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων: μία με αγρότες στις 13:00 και μία με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων, αλλά και με αγρότες από την Κρήτη και από τα «Πράσινα Φανάρια» της Θεσσαλονίκης αμέσως μετά.

Η κυβέρνηση ζήτησε να μην συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία πρόσωπα με ποινικές εκκρεμότητες. Οι εκπρόσωποι των μπλόκων, ωστόσο, φαίνεται πως επιμένουν για τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων ανάμεσά τους και ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Μαγνησίας, Γιώργος Τερζάκης, ο οποίος έσπασε με την γκλίτσα του παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος και του έχει ασκηθεί δίωξη.

Ωστόσο, το «σκληρό» μπλόκο της Νίκαιας διαμηνύει ότι δεν θα πάει στο ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου, αξιώνοντας να παρίστανται 25-35 εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου σε κάθε μία από αυτές.

Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διεμήνυσε ότι «ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», ενώ ξεκαθάρισε ότι στον διάλογο δεν προσέρχεται όποιος δεν πιστεύει στη λύση.

Όπως εξήγησε, έχουν προγραμματιστεί δύο διαδοχικές συναντήσεις, καθώς «εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στη συνάντηση με κάποιους άλλους», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση και πολύ παραπάνω ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει διάλογος με όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, γι’ αυτό και προβλέπεται μία συνάντηση με τη μία ομάδα εκπροσώπων των κινητοποιήσεων, όπως έχει ζητηθεί, και μία δεύτερη με όσους οι πρώτοι δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην ίδια διαδικασία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ακόμη ότι για λόγους ασφαλείας αναμένονται τα ονόματα των συμμετεχόντων, επισημαίνοντας πως για να είναι εποικοδομητική η συζήτηση έχει τεθεί ανώτατο όριο 20 ατόμων ανά συνάντηση.

«Έχουμε διαμηνύσει ότι δεν μπορεί να είναι ένα πανηγύρι στο οποίο δεν θα βγαίνει άκρη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι, εφόσον υπάρξει ανταπόκριση, ο πρωθυπουργός και το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι έτοιμοι να δεχθούν τους εκπροσώπους των αγροτών πιθανότατα αύριο το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, λένε ότι με τα δεδομένα που έχουν τώρα δεν θα πάνε στο ραντεβού με τον Μητσοτάκη ενώ οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το απόγευμα, στο πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων.

Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση του Ρίζος Μαρούδας, προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε ότι «αν δεν πάμε και οι 35 στην αυριανή συνάντηση, η τάση είναι να μην πάμε καθόλου».

Να σημειωθεί ότι ακόμα και αν οι αγρότες δεν πάνε στο Μαξίμου και δεν πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση που είναι προγραμματισμένη για τις 13:00, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει η δεύτερη με την άλλη επιτροπή.

