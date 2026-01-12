Στα Χανιά συμμορία ανηλίκων είχε ρημάξει τα δίκυκλα, 27 κλοπές!

Συλλήψεις, οι κινήσεις τους, έχουν καταγραφεί σε βίντεο, με τους νεαρούς να κάνουν διερευνητικούς «περιπάτους» στις γειτονιές που εντόπιζαν τους στόχους τους

12 Ιαν. 2026 18:24
Συμμορία είχε ρημάξει τα δίκυκλα στα Χανιά! Μάλιστα από τα 10 μέλη της που συνέλαβαν οι αστυνομικοί, τα 7 είναι ανήλικα! Κι όμως, είχαν καταφέρει να κλέψουν όχι 2 και 3 αλλά… 27 μηχανές!

«Το παιδί μου βγήκε μια βόλτα και δεν γύρισε ποτέ», συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας που συνελήφθησαν για τις κλοπές στα Χανιά, είναι ηλικίας από 16 έως 19 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας με σκοπό τις διακεκριμένες κλοπές κατ΄επάγγελμα και κατ΄εξακολούθηση. Επιπλέον συνελήφθησαν 9 κηδεμόνες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα για την υπόθεση και οδήγησαν στις συλλήψεις, οι συλληφθέντες από τον Νοέμβριο του 2025 μέχρι και τις 10 Ιανουαρίου 2026 έκλεβαν τις μηχανές, νυχτερινές ώρες από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Πρώτα εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα έκλεβαν.

Οι κινήσεις τους, έχουν καταγραφεί σε βίντεο, με τους νεαρούς να κάνουν διερευνητικούς «περιπάτους» στις γειτονιές που εντόπιζαν τους στόχους τους.

Στη συνέχεια προχωρούσαν στην κλοπή των μηχανών.

Τις βραδινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου, εντοπίστηκαν τέσσερις από τους συλληφθέντες, να κλέβουν μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν. Στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι…
Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής έρευνα, οι η συμμορία έχει κλέψει 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25 και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

