«Το παιδί μου βγήκε μια βόλτα και δεν γύρισε ποτέ», συγκλονίζει η μητέρα του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες

Στις Σέρρες «παγωμένη» είναι η τοπική κοινωνία όπως και ολόκληρη η Ελλάδα, μετά τον σοκαριστικό ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου Άγγελου, από 15χρονο.

Ο 15χρονος δράστης που έχει κριθεί προφυλακιστέος σε φυλακές ανηλίκων, ομολόγησε τον άγριο ξυλοδαρμό σε βάρος του άτυχου Άγγελου, τον οποίο βρήκε η αδερφή του νεκρό μέσα στο υπόγειο της πολυκατοικίας τους στις Σέρρες.

Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του 17χρονου, αλλά και οι δικηγόροι της έχουν μιλήσει για παραπάνω από έναν δράστες που συνδέονται με την δολοφονία του Άγγελου.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, η μητέρα του 17χρονου συντετριμμένη μίλησε για πρώτη φορά για το παιδί της αλλά έκανε έκκληση σε όσους γνωστούς και φίλους του γιου της, σε περίπτωση που ξέρουν κάτι για την υπόθεση, να σπεύσουν στις αρχές και να μιλήσουν.

«Όλα όσα ακούστηκαν δεν τα ήξερα. Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά για τα χτυπήματα στο κεφάλι. Το παιδί μου βγήκε μια βόλτα και δεν γύρισε ποτέ. Δεν ξέρω αν ήταν ένας ή εκατό αυτοί που τον χτύπησαν. Τι έπρεπε να πω στο παιδί μου; Μαζί με το τοστ πάρε και μια σιδερογροθιά;

Πάντα τον συμβούλευα να φύγει από το κακό, τον έκανα άντρα σωστό και τον πήρα νεκρό. Πως λένε παιδί τον δολοφόνο; Παρακαλώ πολύ, ο γιος μου είχε πολλούς φίλους, μια παράκληση, στη μνήμη του να μιλήσετε».

Υπενθυμίζεται ότι ο ανήλικος ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου τον Άγγελο στις Σέρρες, μέσω του απολογητικού υπομνήματος που κατέθεσε αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μεταξύ των απαντήσεων που έδωσε σε συγκεκριμένη ερώτηση της ανακρίτριας ισχυρίστηκε ότι: «Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο».

