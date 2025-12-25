Αγρότες:Χριστούγεννα στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – Στο τραπέζι νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές

Στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κομβικά σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περνούν τα Χριστούγεννα οι αγρότες, επιμένοντας στα αιτήματά τους και προειδοποιώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές. Όπως τονίζουν, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία ουσιαστική απάντηση στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτη τη συνέχιση των δράσεών τους.

Οι τελικές αποφάσεις για τα επόμενα βήματα αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη, η οποία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα της χώρας.

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ομαλά η μετακίνηση στους δρόμους – Πότε θα κλείσουν ξανά οι αγρότες

Στη Δυτική Ελλάδα, η κυκλοφορία στην Περιμετρική Οδό της Πάτρα διεξάγεται πλέον ομαλά, καθώς από χθες έχει δοθεί σε χρήση μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Τα αγροτικά μηχανήματα και τα φορτηγά έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων.

Το πρωί των Χριστουγέννων, αρκετοί οδηγοί κορνάριζαν διερχόμενοι από το μπλόκο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών. Παράλληλα, πολίτες επισκέφθηκαν το σημείο για να ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα», προσφέροντας γλυκίσματα, κρασί, ζεστό φαγητό και πίτες, σε μια εικόνα έντονης κοινωνικής αλληλεγγύης.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο άλλο μεγάλο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγγελόκαστρο, όπου από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Οι αγρότες τόσο στην Πάτρα όσο και στο Αγγελόκαστρο αναμένεται να επανεκτιμήσουν την κατάσταση και να λάβουν αποφάσεις αύριο το βράδυ, στο πλαίσιο των συντονιστικών τους και της πανελλαδικής σύσκεψης.

Στη Θεσσαλία, οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα της Λάρισα, ενώ στο μπλόκο της Νίκαια έχει προγραμματιστεί γενική συνέλευση το μεσημέρι του Σαββάτου, με στόχο τον καθορισμό της στάσης τους ενόψει των επόμενων κινητοποιήσεων.

Παρά τις κινητοποιήσεις, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν σκοπεύουν να δυσκολέψουν τη μετακίνηση των εκδρομέων των εορτών. Όπως επισημαίνουν, θα διευκολύνουν τόσο την αναχώρηση όσο και την επιστροφή των ταξιδιωτών πριν και μετά την Πρωτοχρονιά, διατηρώντας ανοιχτές τις βασικές αρτηρίες.

Στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, τα οχήματα προς Θεσσαλονίκη κινούνται μέσω της πόλης της Λάρισας από την παλαιά εθνική οδό και επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο Γυρτώνης. Αντίστοιχα, όσοι κατευθύνονται προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο Πλατυκάμπου και επιστρέφουν στην εθνική οδό από τον κόμβο Κιλελέρ, με τις ρυθμίσεις να παραμένουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

