Αγροτικά μπλόκα σε Μακεδονία και Καβάλα: Συμβολικοί αποκλεισμοί και δράσεις χωρίς κλιμάκωση ενόψει εορτών

Σε συμβολικούς αποκλεισμούς και παράλληλες δράσεις προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά τη συνεδρίασή της στον Λευκώνα Σερρών. Στόχος των κινητοποιήσεων είναι να διατηρηθεί η παρουσία στα μπλόκα, να γνωστοποιηθούν τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου και να σταλεί μήνυμα ότι δεν υπάρχει πρόθεση γενικευμένης όχλησης, ειδικά τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Στην Ημαθία, οι παραγωγοί προχώρησαν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών στον κόμβο της Κουλούρας, διάρκειας μίας ώρας έως τη 1:30 το μεσημέρι, διανέμοντας βαζάκια με κομπόστα ροδάκινου. Η κυκλοφορία προς τη Βέροια δυσχεραίνεται, καθώς παραμένει επ’ αόριστον κλειστό το ρεύμα της Εγνατίας Οδού στον κόμβο Νησελίου προς την πόλη. Στο σημείο διατηρείται ανοιχτή μόνο δίοδος για οχήματα έκτακτης ανάγκης, με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρύα Βρύση Πέλλας.

Στην Πέλλα, συνεχίζονται τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ παραγωγοί από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς. Κινητοποιήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και στη Σκύδρα, με αγρότες από τον Δήμο Αλμωπίας να στήνουν μπλόκο στην είσοδο της Αριδαίας και τους Εδεσσαίους να παραμένουν στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια». Σύμφωνα με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, προγραμματίζεται κοινή πορεία στο τελωνείο της Σκύδρας, με συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας δύο ωρών από τις 17:00.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Παράλληλα, στον κόμβο Βαρικού βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, οι οποίοι πραγματοποιούν καθημερινά συμβολικές κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται και στον νομό Καβάλας, όπου έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων και στον κόμβο Μουσθένης στην Εγνατία Οδό. Οι συμμετέχοντες έχουν προγραμματίσει για τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου κοινή παράσταση διαμαρτυρίας στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Καβάλα, ενώ σήμερα στον κόμβο Μουσθένης πραγματοποιείται συμβολικός αποκλεισμός από τις 16:00 και για τουλάχιστον μία ώρα. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μετακίνησης του μπλόκου από το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων σε άλλο κομβικό σημείο.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών. Η διέλευση όλων των οχημάτων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στη Δράμα, τέλος, αγρότες που έχουν στήσει μπλόκο στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης συνεχίζουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς, σε σημείο κομβικής σημασίας για τη σύνδεση των οικισμών της περιοχής και τη διέλευση προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



