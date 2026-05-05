Αγροτική Εστία 2026: Πρεμιέρα για τις αιτήσεις στον ΟΠΕΚΑ, όλα τα προγράμματα και οι δικαιούχοι

Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2026. Οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και οι οικογένειές τους έχουν περιθώριο έως τις 25 Μαΐου για να διεκδικήσουν παροχές που καλύπτουν από κοινωνικό τουρισμό έως σημαντικές οικονομικές ενισχύσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω των ΚΕΠ όλης της χώρας, με εξαίρεση το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων, για το οποίο η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ.

Οι 8 δράσεις του 2026

Ο φετινός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παροχών, με έμφαση στην αναψυχή και τη στήριξη της αγροτικής οικογένειας:

Κοινωνικός Τουρισμός: 6ήμερες διακοπές για 23.000 δικαιούχους (έως 12 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές). Ιαματικός Τουρισμός: Συνδυασμός διαμονής με προγράμματα λουτροθεραπείας. Παιδικές Κατασκηνώσεις: Φιλοξενία παιδιών έως 16 ημέρες (ισχύς έως τον Σεπτέμβριο). Εκδρομικό Πρόγραμμα: Οργανωμένες 4ήμερες αποδράσεις. Δωρεάν Βιβλία: Επιταγές αξίας έως 40 ευρώ για 100.000 δικαιούχους. Δωρεάν Εισιτήρια Θεάτρου: Πρόσβαση σε θεατρικές παραστάσεις σε όλη την επικράτεια. Οικονομικά Βοηθήματα: Ενίσχυση έως 1.000 ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Υποτροφίες (Νέο): Χρηματικά βραβεία 1.000 ευρώ σε παιδιά αγροτών που πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Τα προγράμματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τις 4 Ιουνίου 2026 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στους συμμετέχοντες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ενδιαφερόμενοι:

Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, οι δικαιούχοι θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης .

Προτεραιότητα δίνεται σε όσους δεν έχουν επιλεγεί σε αντίστοιχα προγράμματα την τελευταία τριετία.

Σε συγκεκριμένους προορισμούς, προβλέπεται η δυνατότητα διακοπών χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή (μηδενικό κόστος για τον δικαιούχο).

Η Αγροτική Εστία στοχεύει φέτος στην ενίσχυση του κοινωνικού της αποτυπώματος, εισάγοντας για πρώτη φορά επιβραβεύσεις για τους αριστούχους μαθητές των αγροτικών περιοχών.

