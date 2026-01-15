Αγροτικό ζήτημα: Κοιτώντας το δέντρο και όχι το δάσος

Το αγροτικό ζήτημα είναι στην επικαιρότητα και με άγνωστη κατάληξη ως προς τις κινητοποιήσεις, παρά την πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για συνάντηση, που σημαίνει πολλά ασφαλώς. Ο κόσμος αγωνιά για ελλείψεις στα ράφια, για το αν μετακινείται ελεύθερα. Η κυβέρνηση σπεύδει να μιλήσει για τήρηση της τάξης αν δεν βρεθεί λύση και μια σύγκρουση είναι ορατή καθώς πέρασε το «αναγνωριστικό» δίμηνο από όλες τις πλευρές.

Σαφώς το σύνολο του κόσμου είναι με τους αγρότες, αλλά με ανοιχτούς δρόμους, όπως συμβαίνει και στις διαμαρτυρίες σε άλλες χώρες. Σαφώς επίσης δεν γίνεται να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα και δη αυτά όπως διπλασιασμός των συντάξεων! Κατανοεί κανείς ότι με την λογική αυτή κάθε επαγγελματική τάξη θα έβγαινε στους δρόμους και θα τους έκλεινε διεκδικώντας! Δεν γίνονται αυτά όμως.

Από την άλλη, ίσως το τάιμινγκ είναι καλό για τις αγροτικές απαιτήσεις καθώς η επισημοποίηση για το άμεσο μέλλον κόμματος Καρυστιανού ταράζει τα νερά της πολιτικής σκηνής και η κυβέρνηση δεν θέλει εύκολες διαρροές.

Πάμε στα πιο σημαντικά όμως. Κοιτώντας το δέντρο και όχι το δάσος και στο ζήτημα αυτό, όπως πάντα στην Ελλάδα. Πιο πολύ θα έπρεπε να μας ανησυχεί το μέλλον του κλάδου της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας. Γιατί εδώ μιλάμε για αγροτική παραγωγή, για κτηνοτροφία, για αλιεία. για μελισσοκομία κ.τ.λ.

Και ο κίνδυνος έρχεται πάντα με όμορφο περιτύλιγμα. Με την συμφωνία Mercosur είναι για μα ακόμα φορά φανερό ότι οι μεγάλοι θα γίνουν μεγαλύτεροι και οι μικροί μικρότεροι. Και όλα αυτά πάντα πάνω στο πλαίσιο της μείωσης τιμών του καταναλωτή και της παγκοσμιοποίησης.

Κάπως έτσι βέβαια ο μικρός αγρότης αφανίζεται. Αλλά και οι εξαγωγές αυξάνονται και οι τιμές πιέζονται προς όφελος του πολίτη. Αλλά στο τέλος της ημέρας κερδισμένο είναι το μεγάλο ψάρι που «τρώει» το μικρό έχοντας πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά μοντέλα.

Και δεν είναι τυχαίο ότι υπήρχε διάσπαση στην ΕΕ για τη συμφωνία. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα τρακτέρ έφτασαν Βρυξέλλες, Λονδίνο και Πύργο του Αϊφελ και είχαμε και αιματηρές συγκρούσεις στις επαρχίες πολλών χωρών. Και όλα αυτά όταν στις ΗΠΑ, και ειδικά επί Τραμπ, ο αγροτικός τομέας ακμάζει και είναι βαριά βιομηχανία της χώρας.

Συνεπώς, η πραγματική ανάγνωση του θέματος είναι άλλη, όπως καταλάβατε, και σε βάθος και αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και όχι τόσο τα ενδότερα που πήραν φωτιά με ΟΠΕΚΕΠΕ κ.τ.λ. Και η αλήθεια είναι κάπου στη μέση αφού όλες οι πλευρές έχουν τη λογική τους…

* Ο Σωτήρης Γεωργίου είναι δημοσιογράφος-ραδιοφωνικός παραγωγό

