Αγροτικός ξεσηκωμός στο Αίγιο: Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση και συμμετοχή σε πανελλαδικά μπλόκα

Όπως αναφέρεται στο κάλεσμα, ο αγροτικός κόσμος καλείται να ξεπεράσει κάθε δισταγμό και φόβο, καθώς – όπως τονίζεται – το ερώτημα είναι πλέον θέμα επιβίωσης: είτε θα δοθεί μαζική και οργανωμένη απάντηση, είτε τα επόμενα χρόνια πολλοί παραγωγοί θα βρεθούν εκτός επαγγέλματος. Στο στόχαστρο τίθενται τόσο οι κυβερνητικές πολιτικές όσο και η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Σύλλογο να κάνει λόγο για συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια.

Η απόφαση για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις ελήφθη μετά την πανελλαδική σύσκεψη της ΠΕΜ στη Νίκαια Λάρισας, με τον Αγροτικό Σύλλογο Αιγίου να δηλώνει ότι θα συμμετάσχει σε μπλόκα σε εθνικές οδούς και άλλες μορφές αγώνα, με έναρξη από τις 30 Νοεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου, ανάλογα με την ετοιμότητα κάθε περιοχής.

Στο υπόμνημα των αγροτών αποτυπώνονται σοβαρές καταγγελίες για καθυστερήσεις και αδικίες στις επιδοτήσεις, την ώρα που – όπως σημειώνουν – κομματικοί φίλοι και επιτήδειοι εισπράττουν παρανόμως χρήματα που ανήκουν στους πραγματικούς δικαιούχους. Παράλληλα, το κόστος παραγωγής χαρακτηρίζεται «εκρηκτικό», ενώ οι τιμές πώλησης των προϊόντων παραμένουν χαμηλές, την ώρα που οι καταναλωτές τα αγοράζουν πανάκριβα από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ζημιές από ασθένειες και ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους παραγωγούς να καταγγέλλουν ότι, αν και πληρώνουν υπέρογκα ασφάλιστρα στον ΕΛΓΑ, λαμβάνουν αποζημιώσεις-«ψίχουλα». Επιπλέον, στρέφονται και κατά των αγροτοδικείων, κάνοντας λόγο για ποινικοποίηση των αγώνων τους και προσπάθεια τρομοκράτησης.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών

Με κοινό πανελλαδικό πλαίσιο, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι απαιτούν, μεταξύ άλλων:

Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων επιδοτήσεων και της βασικής ενίσχυσης

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Αφορολόγητο πετρέλαιο, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα στα 0,07 €/kWh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και κατάργηση του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια

Αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ ώστε να αποζημιώνει στο 100% τις ζημιές από φυσικές καταστροφές και ασθένειες

Σύνδεση επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο

Υλοποίηση έργων υποδομής, όπως άρδευση, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία και αγροτική οδοποιία

Διατήρηση των πόρων της ΚΑΠ και καμία περικοπή για πολεμικούς σκοπούς

Απόσυρση όλων των κατηγοριών σε βάρος αγροτών και παύση των διώξεων

Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για την κορινθιακή σταφίδα και άλλα προϊόντα με χαμηλές τιμές

Δύο φλέγοντα ζητήματα στην πρώτη γραμμή

Ξεχωριστή θέση στο διεκδικητικό πλαίσιο έχουν δύο μεγάλα ζητήματα:

Η ευλογιά στην κτηνοτροφία, για την οποία ζητείται άμεσος εμβολιασμός, πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση εισοδήματος και δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, καθώς και αποζημιώσεις για τον καταρροϊκό πυρετό. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αίτημα να επιστραφούν τα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους, να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες με πρόστιμα και να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου απευθύνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο και καλεί σε μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα ενός αγώνα που, όπως τονίζουν, αφορά όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής και της ζωής στην ύπαιθρο.