Αγρότης δώρισε στην κόρη του κάθισμα Ferrari, το τοποθέτησε μπροστά στο τρακτέρ της

04 Δεκ. 2025 18:02
Pelop News

Πατέρας αγρότης έκανε μοναδικό δώρο στην κόρη του στην Φθιώτιδα, με εκείνον να θέλει να ανανεώσει το τρακτέρ της, βάζοντας του ένα νέο κάθισμα… Ferrari.

Σύμφωνα με το lamiaeport, o αγρότης, κ. Γιάννης, έδωσε ένα κομμάτι από τη Ferrari στην κόρη του Σίλια, που ασχολείται επίσης με τον πρωτογενή τομέα στην Φθιώτιδα.

«Αποφάσισα λοιπόν κοπελάρα μου να σου πάρω μια Ferrari, γιατί σε αγαπάω πάρα πολύ. Ξεκινάμε λοιπόν από το κάθισμα, γιατί ξέρω τα όνειρά σου..» τόνισε μεταξύ άλλων ο πατέρας της.

Με χιουμοριστικό τρόπο, ο πατέρας είπε ότι μπορεί να μην πήρε πολλά λεφτά από τις επιδοτήσεις για τους αγρότες, αλλά τα λίγα που πήρε θα τα χρησιμοποιήσει για να πάρει στην κόρη του, σιγά σιγά, μία Ferrari. Ξεκίνησε λοιπόν πρώτα με το κάθισμα…

Η 20χρονη κόρη ασχολείται με τα χωράφια της οικογένειας στην Ομβριακή και σε ένα από τα βίντεο της που είχε ανεβάσει στο TikTok είχε εκφράσει το παράπονό της που δεν της είχε πάρει ο μπαμπάς της αυτοκίνητο. Προς το παρόν έχει το κατακόκκινο κάθισμα της Ferrari.

