Αιχμές ΠΑΣΟΚ ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους: «Σχεδόν 500.000 θανατώσεις αιγοπροβάτων»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ασκεί ο τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, με φόντο την αυριανή (10.02.2026) σύσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι «σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί» στο πλαίσιο των μέτρων, χωρίς –όπως αναφέρει– να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου. Παράλληλα, κάνει λόγο για αδιέξοδο στην ελληνική αιγοπροβατοτροφία, με χιλιάδες κτηνοτρόφους «σε απόγνωση» και με μια επιλογή που χαρακτηρίζει «αναποτελεσματική και κοινωνικά καταστροφική».

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ επικαλείται επιστημονική έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία αφορά τα εμβόλια και τα σενάρια εμβολιασμού για τον έλεγχο των επιδημιών σε Ελλάδα και Βουλγαρία το 2025. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα επιστημονικά δεδομένα αποδυναμώνουν το κυβερνητικό επιχείρημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και ενισχύουν την ανάγκη ο εμβολιασμός –στοχευμένος ή ευρύτερης κλίμακας– να εξεταστεί ως εργαλείο ελέγχου της νόσου, ιδίως λόγω της υψηλής πυκνότητας εκτροφών στη χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι επιμένει σε «πολιτική μαζικών θανατώσεων» χωρίς επαρκή στρατηγική πρόληψης, προειδοποιώντας για βαρύ οικονομικό και παραγωγικό κόστος και κάνοντας λόγο για μετατροπή της ευλογιάς σε «διαρκή επιζωοτία». Στο ίδιο πλαίσιο, καλεί τον πρωθυπουργό, στη συνάντησή του με τους κτηνοτρόφους, να δώσει «καθαρές εξηγήσεις» για τις «αντιφάσεις» που –όπως υποστηρίζει– αναδεικνύονται και από τις Βρυξέλλες.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Σχεδόν 500.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης της ευλογιάς αιγοπροβάτων, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοπεί η εξάπλωση της νόσου. Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία οδηγείται σε αδιέξοδο, χιλιάδες κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση και η κυβέρνηση επιμένει σε μια πολιτική που αποδεικνύεται αναποτελεσματική και κοινωνικά καταστροφική.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), με επίσημη επιστημονική γνωμοδότηση ( 28 Ιανουαρίου 2026), καταρρίπτει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «ανύπαρκτου» ή «επικίνδυνου» εμβολίου. Η EFSA επιβεβαιώνει ότι:

• υπάρχουν αποτελεσματικά εμβόλια για την ευλογιά αιγοπροβάτων,

• είναι ασφαλή, με ήπιες και παροδικές παρενέργειες,

• και ο εμβολιασμός μειώνει δραστικά τη διασπορά της νόσου,

Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, λόγω της υψηλής πυκνότητας εκτροφών, η EFSA επισημαίνει ότι ο εμβολιασμός – στοχευμένος ή και ευρύτερης κλίμακας – αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για τον έλεγχο της επιδημίας.

Παρά τα ξεκάθαρα επιστημονικά δεδομένα, η κυβέρνηση επιλέγει να συνεχίσει μια πολιτική μαζικών θανατώσεων χωρίς στρατηγική πρόληψης, μετατρέποντας την ευλογιά αιγοπροβάτων σε μια διαρκή επιζωοτία, με τεράστιο οικονομικό, κοινωνικό και παραγωγικό κόστος.

Στην αυριανή του συνάντηση με κτηνοτρόφους, ο Πρωθυπουργός οφείλει να δώσει καθαρές εξηγήσεις για τις κυβερνητικές αντιφάσεις που κάθε φορά βγαίνουν στην επιφάνεια από τις Βρυξέλλες».

