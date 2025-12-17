Αιγάλεω: Έρευνα για καθηγήτρια που πρόβαλε επεισόδιο του Black Mirror σε μαθητές Λυκείου BINTEO

Αντιδράσεις μαθητών και γονέων προκάλεσε περιστατικό στο 3ο ΓΕΛ Αιγάλεω, όπου καθηγήτρια φέρεται να πρόβαλε σε σχολική αίθουσα επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς με σήμανση ακατάλληλη για ανήλικους, οδηγώντας την υπόθεση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

17 Δεκ. 2025 14:02
Pelop News

Αναστάτωση προκλήθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω, μετά την απόφαση καθηγήτριας να προβάλλει στους μαθητές επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Black Mirror, το οποίο φέρει σήμανση καταλληλότητας για ενήλικους. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από μαθητές και γονείς και ήδη διερευνάται από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η καθηγήτρια πληροφορικής –η οποία, όπως αναφέρεται, είναι και φιλόλογος– προέβαλε το επεισόδιο μέσω προτζέκτορα σε μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι οποίοι είχαν παραμείνει στο σχολείο, καθώς δεν συμμετείχαν στην πενθήμερη εκδρομή. Μαθητές ανέφεραν ότι το περιεχόμενο περιλάμβανε σκηνές ακατάλληλες για ανήλικους, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μέσα στην τάξη.

Όπως περιέγραψε πατέρας μαθητή, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν κάποιοι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το περιεχόμενο του επεισοδίου. «Κάποια στιγμή ένας μαθητής σηκώθηκε, έκλεισε τον προτζέκτορα και είπε στην καθηγήτρια: “κυρία, τι πράγματα είναι αυτά;”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το θέμα τέθηκε άμεσα υπόψη της διεύθυνσης του σχολείου και η καθηγήτρια κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Στη συνέχεια, ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία διέταξε τη διενέργεια έρευνας για τις συνθήκες και τις ευθύνες γύρω από το περιστατικό.

Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να κριθεί από τα πορίσματα της έρευνας, ενώ γονείς και μαθητές ζητούν σαφείς απαντήσεις για την επιλογή του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού και την τήρηση των κανόνων που διέπουν το σχολικό περιβάλλον.


