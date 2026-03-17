Αιγιάλεια: Αναφορά στον Εισαγγελέα κατέθεσε ο Ανδριόπουλος για τις καταγγελίες του Φιλιππάτου

Κίνηση του Δημάρχου Παναγιώτη Ανδριόπουλου μετά από δηλώσεις δημοτικού συμβούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο

17 Μαρ. 2026 15:35
Pelop News

Σε αναφορά προς τον Εισαγγελέα Αιγίου προχώρησε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ο δήμαρχος Αιγιαλεία, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ζητώντας τη διερεύνηση καταγγελιών περί αδιαφάνειας στη λειτουργία του Δήμου.

Η αναφορά αφορά όσα φέρεται να υποστήριξε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Φιλιππάτος, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, οι τοποθετήσεις του δημοτικού συμβούλου περιλάμβαναν αναφορές σε περιστατικά αδιαφάνειας, τόσο στη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου όσο και στη διοικητική λειτουργία του.

Με την κίνησή του, ο δήμαρχος ζητά από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να εξετάσουν το περιεχόμενο των καταγγελιών, προκειμένου να διαπιστωθεί η βασιμότητά τους ή μη.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται περαιτέρω τοποθετήσεις από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ