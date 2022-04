Αιγιάλεια: Δημοτικός Κινηματογράφος: Πλούσιο πρόγραμμα με συναρπαστικές ταινίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους

Οι μικροί φίλοι του κινηματογράφου θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν με την κωμική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ», ενώ η 4η ταινία της πιο επιτυχημένης σειράς ελληνικών κωμωδιών των τελευταίων ετών «ΤΗΕ ΒΑCHELOR» και η δυναμική περιπέτεια «Ο άνθρωπος από τον Βορρά (Northman)» θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των σινεφίλ. Την Δευτέρα 2 Μαΐου η Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου παρουσιάζει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που ταξιδεύει… στο Αίγιο και έχει το δικό του κινηματογραφικό κοινό.

Ο Ρον Χάλασε

Η κωμική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ», αφηγείται την ιστορία του Μπάρνεϊ, ενός κοινωνικά απροσάρμοστου γυμνασιόπαιδου και του Ρον, του υπερσύγχρονου ψηφιακού ρομπότ που μιλά και περπατά και το οποίο υποτίθεται πως είναι «Ο Αντισυμβατικός Κολλητός Φίλος». Οι ξεκαρδιστικές δυσλειτουργίες του Ρον, στην εποχή των social media, μπλέκουν τον Μπάρνεϊ και τον Ρον σε ένα γεμάτο δράση ταξίδι μέσα από το οποίο το αγόρι και το ρομπότ του, μαθαίνουν να ζουν και να απολαμβάνουν το υπέροχο χάος της αληθινής τους φιλίας. Μια συγκινητική, αλλά και ξεκαρδιστική ιστορία που αφορά την ιδιότυπη φιλία μεταξύ ενός γυμνασιόπαιδου και του ελαττωματικού του ρομπότ.

Σκηνοθεσία: Ζαν-Φιλίπ Βάιν, Σάρα Σμιθ.

Τις φωνές τους δανείζουν οι: Χρήστος Θάνος, Νικόλας Σώζος, Ευάγγελος Καζλάρης, Έφη Θανοπούλου.

Διάρκεια:106 λεπτά. Κατάλληλη.



The Black Bachelor

H 4η ταινία της πιο επιτυχημένης σειράς ελληνικών κωμωδιών των τελευταίων ετών «ΤΗΕ ΒΑCHELOR» έρχεται με… τρομακτική φόρα. Αυτή την φορά η γνωστή παρέα ταξιδεύει στη Μάνη για να φέρει εις πέρας άλλον ένα γάμο, ωστόσο όλα θα πάνε στραβά – και πάλι- όταν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν μια ιδιαίτερη και πιο «σκοτεινή» Μανιάτικη οικογένεια.

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος.

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Μελέτης Ηλίας, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάσης Βισκαδουράκης, Νίκος Βουρλιώτης, Τάκης Παπαματθαίου, Ελένη Φιλίνη, Γιάννης ∆ρακόπουλος, Παντελής Καναράκης, Βίβιαν Κοντομάρη, Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Κάτια Ταραμπάνκο

Διάρκεια: 95 λεπτά. Κατάλληλη άνω των 12 ετών.



Ο άνθρωπος από τον Βορρά (Northman)

Ένας πολύ νεαρός πρίγκιπας είναι στα πρόθυρα της ηλικίας που θα γίνει άνδρας. Ενώ ετοιμάζεται να καθίσει στο θρόνο του πατέρα του, η μοίρα του σφραγίζεται ανεξίτηλα από μια αιματηρή και αναίτια σφαγή: ο πατέρας του δολοφονείται βάναυσα από τον θείο του, ο οποίος μάλιστα απαγάγει τη μητέρα του μικρού αγοριού. Φεύγοντας από το Βασίλειο του νησιού με μια βάρκα, το παιδί ορκίζεται να πάρει εκδίκηση. Δύο δεκαετίες αργότερα, ο ήρωας έχει γίνει ένας ατρόμητος πολεμιστής που εισβάλλει σε χωριά και τα λεηλατεί, μέχρι που μια απόκοσμη μάντισσα του θυμίζει τον αιώνιο όρκο του, ότι οφείλει να εκδικηθεί για τον άδικο χαμό του πατέρα του, να σώσει τη μητέρα του, και να σκοτώσει τον άπληστο θείο του. Ταξιδεύοντας με ένα πλοίο που μεταφέρει σκλάβους στην Ισλανδία, ο ήρωας διεισδύει στο αγρόκτημα του θείου του με τη βοήθεια μιας γυναίκας που ήταν μαζί του στο πλοίο και έτσι ξεκινά τον αγώνα να τιμήσει τον ιερό του όρκο.

Πρόκειται για μια στιβαρή, απόκοσμη, περιπέτεια εκδίκησης για τον λόγο τιμής, την ανδρεία στο πεδίο μάχης και τις ιερές δοξασίες μιας άλλης εποχής που έδιναν σθένος και κουράγιο στους έκπτωτους της μοίρας οι οποίοι μετατρέπονταν σε ατρόμητους και ταγμένους πολεμιστές. Σε αυτή τη διαχρονική ιστορία, ένας περιφρονημένος ήρωας, δίχως πατέρα και μέντορα, θα ανακτήσει την τιμή του απέναντι σε αυτούς που ατίμασαν τις ρίζες του.

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Εγκερς.

Πρωταγωνιστούν: Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, Ανια Τέιλορ-Τζόι, Νικόλ Κίντμαν, Ίθαν Χοκ, Γουίλεμ Νταφόε, Κλέις Μπανγκ, Μπιόρκ.

Διάρκεια: 136 λεπτά. Κατάλληλη άνω των 15 ετών.



Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει

Η ταινία μικρού μήκους προβάλλεται, προωθείται, αναδεικνύεται και χειροκροτείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την περαιτέρω προβολή της μικρού μήκους ταινίας εντάσσει στον ετήσιο προγραμματισμό του τη διοργάνωση προβολών ταινιών μικρού μήκους σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Εδώ και είκοσι επτά χρόνια, οι βραβευμένες και διακριθείσες ταινίες του ετήσιου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας εντάσσονται σ’ ένα “μακρύ ταξίδι” επαφής με το κινηματογραφόφιλο κοινό, που κάθε χρόνο αποδεικνύει το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για το “μικρό”.

Η Γερμανία, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Αυστραλία , οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, καθώς και 80 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας έχουν αποτελέσει σταθμούς, λιμάνια και προορισμούς του ταξιδιού του Φεστιβάλ Δράμας.

Η θέση του Φεστιβάλ Δράμας στο εγχώριο κινηματογραφικό τοπίο, ως το κορυφαίο φεστιβάλ στο είδος του, αλλά και η διεθνής του αναγνώριση, συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των “ταξιδιών” του, που καίριο σκοπό έχουν την προβολή και διάδοση του έργου των νέων κινηματογραφιστών.

Θα προβληθούν οι ταινίες: Από το Μπαλκόνι, A Summer Place, Brutalia: Days of labour, Δεν Θέλω να Ξεχάσω Τίποτα και Motorway 65.

Διάρκεια: 79 λεπτά.

Κατάλληλες άνω των 12 ετών.

Από την Πέμπτη 28 έως και την Παρασκευή 29 Απριλίου

19:30: The Black Bachelor

21:30: O άνθρωπος από τον Βορρά

Από το Σάββατο 30 Απριλίου έως και την Κυριακή 1η Μαΐου

17:30: Ο Ρον Χάλασε (μεταγλωττισμένο)

19:30: The Black Bachelor 21:30: O άνθρωπος από τον Βορρά (Northman)

Την Δευτέρα 2 Μαΐου

19:00: O άνθρωπος από τον Βορρά (Northman)

21:30: Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει (Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου)

Από την Τρίτη 3 έως και την Τετάρτη 4 Μαΐου

19:00: O άνθρωπος από τον Βορρά (Northman)

21:30: The Black Bachelor

Γενική είσοδος: 5 ευρώ (3 ευρώ για το παιδικό το Σ/Κ).

Υγειονομικά πρωτόκολλα

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα, θα μπορείτε να εισέρχεστε με πιστοποιητικό εμβολιασμού (ισχύει 14 ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του εμβολιασμού) ή νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και έχει ισχύ 180 ημέρες μετά από αυτόν). Παρέα με τα άνωθεν πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομίσετε και αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα, διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Τέλος, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν όλους τους ενηλίκους. Οι ανήλικοι από 4 ετών μέχρι και 17 υποχρεούνται να προσκομίσουν δήλωση self test του τελευταίου 24ώρου. Τέλος η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του κοινού και την αποφυγή του συνωστισμού, καλό θα ήταν, οι θεατές, να προσέρχονται στον χώρο του κινηματογράφου τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την έναρξη της εκάστοτε προβολής.