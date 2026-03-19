Αιγιάλεια: Ενισχύεται η αστυνόμευση με ομάδες ΟΠΚΕ και νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό

Σε τροχιά στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κινείται ο Δήμος Αιγιαλείας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αύξηση της αστυνομικής παρουσίας και ο καλύτερος συντονισμός για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

19 Μαρ. 2026 11:32
Pelop News

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην Αιγιάλεια ως προς το ζήτημα της ασφάλειας, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο ανάμεσα στον δήμαρχο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, εκπροσώπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στελέχη της τοπικής και περιφερειακής ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Η σύσκεψη, που έγινε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πιο οργανωμένος σχεδιασμός για την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή, με έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση παραβατικών και εγκληματικών φαινομένων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο στρατηγός ε.α. και σύμβουλος του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Γεώργιος Γαλιάτσος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, αντιστράτηγος Νίκος Σπυριδάκης, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδος, υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας, ταξίαρχος Ιωάννης Μπούμης, καθώς και ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, Βασίλης Ροδόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο τραπέζι τα ζητήματα ασφάλειας που απασχολούν την περιοχή, με κοινή στόχευση την ενδυνάμωση της αστυνομικής παρουσίας και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ανταπόκρισης των τοπικών υπηρεσιών.

Όπως επισημάνθηκε, σε προηγούμενη επικοινωνία του δημάρχου με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη είχε τεθεί με σαφή τρόπο η ανάγκη να ενισχυθεί άμεσα η αστυνόμευση στην Αιγιάλεια. Σε συνέχεια αυτής της παρέμβασης αποφασίστηκε η ουσιαστική επιχειρησιακή στήριξη του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έχουν ήδη αναλάβει υπηρεσία δύο πενταμελείς ομάδες ΟΠΚΕ, οι οποίες διαθέτουν πλήρη εξοπλισμό και υπηρεσιακά οχήματα. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέα ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, σχεδιάζεται και η μετάβαση ειδικού κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Τμήμα Αιγιαλείας, στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδίου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αστυνομικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Αιγιαλείας δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, με βασικό ζητούμενο τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

