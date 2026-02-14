Αιγιάλεια: «Ναι» σε νομικές πρωτοβουλίες για τον Οδοντωτό – Εντάσεις, καταψηφίσεις και αποχωρήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σε έκτακτη συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία την άμεση ενεργοποίηση νομικών και θεσμικών ενεργειών με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Οδοντωτού σιδηρόδρομου Διακοπτού–Καλαβρύτων. Η απόφαση ελήφθη μετά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα λειτουργίας που έχουν προκαλέσει ανησυχία τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Ο δήμαρχος Αιγιαλείας, Παναγιώτης Ανδριόπουλος, εξουσιοδοτήθηκε να εξετάσει κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο και να ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα από τους αρμόδιους φορείς. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρύτων και η πρόταση για κοινή συνεδρίαση των δύο δημοτικών συμβουλίων. Στόχος είναι να κληθούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Hellenic Train και του ΟΣΕ, ώστε να δοθούν σαφείς απαντήσεις και να παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο για τη σταθερή και ασφαλή λειτουργία της ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής.

Η εισήγηση εγκρίθηκε από τη δημοτική πλειοψηφία, ενώ υπέρ ψήφισε και ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Μπούνιας από την πλευρά της μειοψηφίας. Οι υπόλοιποι σύμβουλοι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης είτε καταψήφισαν είτε αποχώρησαν από τη διαδικασία, γεγονός που ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τη διαχείριση του ζητήματος.

Ο Δήμος Αιγιαλείας δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στην αξιοπιστία των δημόσιων συγκοινωνιών και στη στήριξη του Οδοντωτού, ενός μέσου μεταφοράς που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ιστορίας αλλά και της αναπτυξιακής προοπτικής της περιοχής.

