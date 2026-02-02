Αιγιάλεια: Οι παρέες γράφουν ιστορία – Η θρυλική παρέα της Τρίτης ΦΩΤΟ

Γνωστά πρόσωπα οι περισσότεροι, από κάθε επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο. Ενίοτε προσκαλούνται σε μερικά δείπνα και «γκεστ σταρ» από τον πολιτικό, αθλητικό, εκκλησιαστικό, επιστημονικό χώρο.

02 Φεβ. 2026 20:00
Pelop News

Είναι η πιο ιστορική, ίσως, παρέα της Αιγιάλειας. Η παρέα της Τρίτης. Από το 2010 και μετά, κάθε Τρίτη, κι αυτό είναι απαράβατος κανόνας, μια παρέα φίλων από την περιοχή ανταμώνει τα βράδια, τρώει, συζητάει, θυμάται, σχολιάζει, διαφωνεί, παρακολουθεί αγώνες, τα πάντα! Μόνο όταν πέσει Τρίτη μεγάλη αργία, μόνο τότε αναβάλλεται η μάζωξη. Υπάρχουν μόνιμα μέλη της παρέας, με «αιώνιο» διαρκείας, και υπάρχουν και δόκιμα μέλη που με τον καιρό μονιμοποιούνται.

Αυτοί που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παρέας της Τρίτης είναι: Νίκος Παπαδόπουλος, Δημήτρης Παπαγιαννόπουλος, Κώστας Παπαγιαννόπουλος, Χρήστος Φάκος, Ηλίας Καψιώτης, Θανάσης Τραγότσαλος, Γιάννης Μεντζελόπουλος, Γιώργος Παξιμάδης, Σωκράτης Μαυρίδης, Στράτος Βαρδάκης, Γιάννης Βασιλακόπουλος, Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Λίτσα Μπουρνά
Στάθης Φιλιππόπουλος, Βάσος Μποδιώτης, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, Σπύρος Χριστόπουλος, Χάρης Γιαννόπουλος, Σταύρος Καραδημητρόπουλος, Διονύσης Λουκόπουλος, Δημ. Περδίκης.

Η παρέα της Τρίτης στο πόστο της, ενώ στο βάθος δεξιά ο Ολυμπιακός έδινε τη μεγάλη μάχη, εκείνο το βράδυ, με τη Λεβερκούζεν!

Το «επιδόρπιο μενού» της παρέας στο δείπνο της 2ης Γενάρη ήταν προχωρημένο! «Σφηνάκια» ουίσκι σε κρασοπότηρα. Ο Γιάννης Μετζελόπουλος έφερε τα γλυκά και ο Θανάσης Τραγότσαλος το ουίσκι, για τη γιορτή τους,

Μία ακόμα «μάζωξη» της παρέας. Αυτή τη φορά στην Κερύνεια της Αιγιάλειας, με το μενού να έχει «κόκκορα μακαρονάδα».

Καλό φαγητό, εξαιρετική παρέα, η σόμπα στο φουλ…

