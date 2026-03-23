Αιγιαλεία: Ορκωμοσία νέων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο

Οι νέοι αστυνομικοί θα βγουν άμεσα στον δρόμο για να αναλαβούν καθήκοντα

23 Μαρ. 2026 19:19
Pelop News

Ενας ακόμα Δήμος, αυτός της Αιγιαλείας προχώρησε σήμερα στην ορκωμοσία νέων υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής.

«Η ένταξη των νέων στελεχών εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με οκτώ επιπλέον άτομα, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών» ανέφερε η ανακοίνωση του Δήμου, ενώ πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια της τελετής, επισημάνθηκε η σημασία του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, στην τήρηση της νομιμότητας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινότητες.

Η σημερινή ορκωμοσία έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων συναντήσεων του Δημάρχου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αλλά και με εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:30 Όμιλος Antenna: Εξαγοράζει τον οργανισμό Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας της Ιταλίας, GEDI
21:20 Πάτρα: Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι φλεβών/αρτηριών και έλεγχος καρδιαγγειακού κινδύνου στα γραφεία του Συλλόγου Ρευματοπαθών
21:09 Ισοπαλία και εκτός ανόδου ο Αρης Πατρών
21:00 Ο Γολγοθάς της καθηγήτριας
21:00 «Αναρωτιόμαστε, γιατί τον φάγανε» νέα μαρτυρία για τον Γιώργο Τσιτόγλου που δολοφονήθηκε στην Καρδίτσα
20:50 Πάτρα: Νέο σοβαρό τροχαίο, στο νοσοκομείο μητέρα και γιος!
20:40 Λέσβος: Κρούσμα αφθώδους πυρετού και σε τρίτη μονάδα εκτροφής
20:31 Ποινή κάθειρξης 12,5 χρόνων σε πρώην αρχιμανδρίτη για απάτη ύψους 1,3 εκατ. ευρώ! Υπόσχονταν ότι θα γίνει Μητροπολίτης
20:21 «Σήμερα το ποδόσφαιρο σταματά. Το ζούσε, το ένιωθε. Προσευχόμαστε για την ψυχή του», θρήνος για τον χαμό 18χρονο Ντιέγκο Καστριγιόν
20:10 Καιρός: Βροχές με μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια
20:00 Μόνος εχθρός τους είναι το Ιράν…
19:55 Ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική Ομάδα
19:49 Ειρήνη Νικολόπουλου: «Με φλέρταρε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο»
19:45 Από την Πάτρα και την ΕΑΠ προπονητής στην Εθνική της Σρι Λάνκα!
19:38 Ισραηλινά ΜΜΕ: «Στόχος είναι το τέλος του πολέμου στις 9 Απριλίου» Νέο τελεσίγραφο από Τραμπ
19:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πως τιμά την 25η Μαρτίου, το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων
19:25 Ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος στα ημιτελικά του Conferenece League
19:19 Αιγιαλεία: Ορκωμοσία νέων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο
19:13 Γαλλία: Η δεξιά κέρδισε τους περισσότερους δήμους, η αριστερά τις περισσότερους ψήφους
19:10 Υπουργείο Παιδείας: Ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή για το 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
