Αιγιαλεία: Ορκωμοσία νέων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο

Ενας ακόμα Δήμος, αυτός της Αιγιαλείας προχώρησε σήμερα στην ορκωμοσία νέων υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, παρουσία του Δημάρχου Αιγιαλείας και εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής.

«Η ένταξη των νέων στελεχών εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με οκτώ επιπλέον άτομα, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών» ανέφερε η ανακοίνωση του Δήμου, ενώ πρόσθεσε: «Κατά τη διάρκεια της τελετής, επισημάνθηκε η σημασία του ρόλου της Δημοτικής Αστυνομίας στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, στην τήρηση της νομιμότητας και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στις τοπικές κοινότητες.

Η σημερινή ορκωμοσία έρχεται σε συνέχεια των πρόσφατων συναντήσεων του Δημάρχου με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη αλλά και με εκπροσώπους της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

