Αιγιάλεια: Συνάντηση Δήμου και ΕΛΑΣ για την ασφάλεια – Ενίσχυση Δημοτικής Αστυνομίας με νέες προσλήψεις

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Αιγιαλείας με τον Αστυνομικό Διευθυντή Αχαΐας, Ταξίαρχο κ. Γιάννη Μπούμη, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας κ. Βασίλη Ροδόπουλο και τον Διοικητή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας κ. Ιορδάνη Μαγειράκη. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.Ελευθεριώτης και Καραϊσκος καθώς και ο Πρόεδρος Κοινότητας Αιγίου κ. Φάνης Ραμπαβίλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με οκτώ (8) επιπλέον άτομα, μια εξέλιξη που αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αστυνόμευσης και της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Δήμος Αιγιαλείας επιβεβαιώνει τη βούλησή του για σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, με κοινό στόχο το αίσθημα ασφάλειας σε όλες τις κοινότητες της περιοχής.

