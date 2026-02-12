Αιγιάλεια: Συνάντηση Δήμου και ΕΛΑΣ για την ασφάλεια – Ενίσχυση Δημοτικής Αστυνομίας με νέες προσλήψεις

Συνάντηση εργασίας με επίκεντρο την ασφάλεια και τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιήθηκε στην Αιγιάλεια. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα αστυνόμευσης και ενίσχυσης της Δημοτικής Αστυνομίας.

Αιγιάλεια: Συνάντηση Δήμου και ΕΛΑΣ για την ασφάλεια – Ενίσχυση Δημοτικής Αστυνομίας με νέες προσλήψεις
12 Φεβ. 2026 12:57
Pelop News

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Αιγιαλείας με τον Αστυνομικό Διευθυντή Αχαΐας, Ταξίαρχο κ. Γιάννη Μπούμη, τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας κ. Βασίλη Ροδόπουλο και τον Διοικητή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας κ. Ιορδάνη Μαγειράκη. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης οι Αντιδήμαρχοι κ.κ.Ελευθεριώτης και Καραϊσκος καθώς και ο  Πρόεδρος Κοινότητας Αιγίου κ. Φάνης Ραμπαβίλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Αιγιάλειας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Αιγιάλεια: Συνάντηση Δήμου και ΕΛΑΣ για την ασφάλεια – Ενίσχυση Δημοτικής Αστυνομίας με νέες προσλήψεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με οκτώ (8) επιπλέον άτομα, μια εξέλιξη που αναμένεται να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της αστυνόμευσης και της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Δήμος Αιγιαλείας επιβεβαιώνει τη βούλησή του για σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, με κοινό στόχο το αίσθημα ασφάλειας σε όλες τις κοινότητες της περιοχής.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ