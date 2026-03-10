Αιγιάλεια: Συνέντευξη Τύπου Ανδριόπουλου για δημοτικά τέλη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας

Όπως ανέφερε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν όλες οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των παρατάξεων, όμως η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα με το οποίο έλαβε την εντολή των πολιτών.

10 Μαρ. 2026 16:38
Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Δήμο Αιγιαλείας με αντικείμενο τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα δημοτικά τέλη.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος , ο οποίος τόνισε ότι η Αιγιάλεια κοιτάζει μπροστά και προχωρά με σταθερότητα στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής. Όπως ανέφερε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν όλες οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των παρατάξεων, όμως η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα με το οποίο έλαβε την εντολή των πολιτών.

Αναφερόμενος στο έργο της πεζοδρόμησης, υπογράμμισε ότι για ακόμη μία φορά επιβεβαιώθηκε η ανάγκη υλοποίησής του. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο αείμνηστος Δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος είχε προετοιμάσει τη δημοτική ομάδα για τις αντιδράσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν γύρω από το συγκεκριμένο έργο, επισημαίνοντας τότε ότι η υλοποίησή του θα προκαλέσει επικρίσεις, ωστόσο όλοι είχαν συμφωνήσει πως πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που πρέπει να προχωρήσει.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρης Ελευθεριώτης τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τα δημοτικά τέλη απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένα δεδομένα, καθώς οι αποσπασματικές συγκρίσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Αιγιαλείας είναι ένας από τους μεγαλύτερους γεωγραφικά δήμους της χώρας, με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Αυτό, συνεπάγεται αυξημένο κόστος για βασικές υπηρεσίες, καθώς η καθαριότητα, ο φωτισμός, η συντήρηση των δρόμων και οι υποδομές καλύπτουν δεκάδες κοινότητες σε μεγάλες αποστάσεις.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, ο Δήμος Αιγιαλείας συγκαταλέγεται στους λίγους δήμους πανελλαδικά που προχώρησαν σε μείωση δημοτικών τελών, συνολικού ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Όπως υπογραμμίστηκε, η ευθύνη της δημοτικής διοίκησης είναι να στηρίζει την κοινωνία με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και δίκαιες αποφάσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

 

