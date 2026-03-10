Αιγιάλεια: Συνέντευξη Τύπου Ανδριόπουλου για δημοτικά τέλη και στήριξη της τοπικής κοινωνίας

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Δήμο Αιγιαλείας με αντικείμενο τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα δημοτικά τέλη.

Πρώτος έλαβε τον λόγο ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ.Παναγιώτης Ανδριόπουλος , ο οποίος τόνισε ότι η Αιγιάλεια κοιτάζει μπροστά και προχωρά με σταθερότητα στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής. Όπως ανέφερε, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ακούστηκαν όλες οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των παρατάξεων, όμως η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί το πρόγραμμα με το οποίο έλαβε την εντολή των πολιτών.

Αναφερόμενος στο έργο της πεζοδρόμησης, υπογράμμισε ότι για ακόμη μία φορά επιβεβαιώθηκε η ανάγκη υλοποίησής του. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι ο αείμνηστος Δήμαρχος Δημήτρης Καλογερόπουλος είχε προετοιμάσει τη δημοτική ομάδα για τις αντιδράσεις που ενδεχομένως θα υπάρξουν γύρω από το συγκεκριμένο έργο, επισημαίνοντας τότε ότι η υλοποίησή του θα προκαλέσει επικρίσεις, ωστόσο όλοι είχαν συμφωνήσει πως πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που πρέπει να προχωρήσει.

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του Δήμου Αιγιαλείας Δημήτρης Ελευθεριώτης τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από τα δημοτικά τέλη απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και τεκμηριωμένα δεδομένα, καθώς οι αποσπασματικές συγκρίσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Αιγιαλείας είναι ένας από τους μεγαλύτερους γεωγραφικά δήμους της χώρας, με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα. Αυτό, συνεπάγεται αυξημένο κόστος για βασικές υπηρεσίες, καθώς η καθαριότητα, ο φωτισμός, η συντήρηση των δρόμων και οι υποδομές καλύπτουν δεκάδες κοινότητες σε μεγάλες αποστάσεις.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, ο Δήμος Αιγιαλείας συγκαταλέγεται στους λίγους δήμους πανελλαδικά που προχώρησαν σε μείωση δημοτικών τελών, συνολικού ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, στηρίζοντας έμπρακτα νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Όπως υπογραμμίστηκε, η ευθύνη της δημοτικής διοίκησης είναι να στηρίζει την κοινωνία με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και δίκαιες αποφάσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

