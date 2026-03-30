Αιγιάλεια: Το «Μάτι» της Ακολης προκαλεί φουρτούνες – Νέες καταθέσεις μέσα στην εβδομάδα

Διαστάσεις αρχίζει να παίρνει η υπόθεση της µουσικής εκδήλωσης «Loca On The Move», το περασµένο καλοκαίρι στη θέση «Μάτι» της Ακολης Αιγίου. Και, δυστυχώς, δικαστικές διαστάσεις. Για την ώρα, όμως, είναι άγνωστο αν η υπόθεση θα αρχειοθετηθεί, εάν αποδειχθεί πως όλα έγιναν σύννομα, ή θα φτάσει ακόμα πιο μακριά, εάν ο ανακριτής κρίνει πως χρειάζεται περαιτέρω έρευνα…

Η υπόθεση «Μάτι», στην οποία «εμπλέκονται» και η δημοτική αρχή Αιγιάλειας και η αντιπολίτευση, αναμένεται να απασχολήσει το επόμενο διάστημα την πολιτική και κοινωνική επικαιρότητα στο Αίγιο.

Ηδη, την περασμένη Παρασκευή είχαν κληθεί στελέχη της δηµοτικής επιτροπής να δώσουν ανωµοτί καταθέσεις στον ανακριτή, στην Εισαγγελία Αιγίου. Ο δήμαρχος κ. Ανδριόπουλος, ο αντιδήμαρχος κ. Καραΐσκος, ο αντιδήμαρχος κ. Φραγκονικολόπουλος και ο αντιδήμαρχος κ. Π. Αγγελόπουλος ζήτησαν και πήραν αναβολή για αύριο Τρίτη. Εχει κληθεί και ο δημοτικός σύμβουλος Σ. Ταξιαρχόπουλος, ενώ έχει κληθεί και ο πρώην αντιδήμαρχος Δημήτρης Φιλιππάπος, μέλος τότε της δημοτικής δπιτροπής. Φημολογείται έντονα, και δεν έχει διαψευστεί, ότι ένας από τους λόγους που τον οδήγησαν να διαχωρίσει τη θέση του και τελικά να παραιτηθεί από τη δημοτική αρχή ήταν και η υπόθεση στο «Μάτι»! Η κατάθεση, συνεπώς, του κ. Φιλιππάτου, αλλά κυρίως τα στοιχεία που θα κατατεθούν στον ανακριτή θα παίξουν κομβικό ρόλο.

Την υπόθεση έστειλε στον ανακριτή με αναφορά της η Βασιλική Ψυχράμη, στέλεχος της μείζονος αντιπολίτευσης, ζητώντας να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή, άμεση ή έμμεση, του Δήμου στη διοργάνωση της εκδήλωσης και στην παραχώρηση δηµοτικής έκτασης χωρίς αντίτιµο.

Η κ. Ψυχράμη, καθώς και άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης, είχε αφήσει να εννοηθεί πως ναι μεν δόθηκε ο χώρος στους διοργανωτές χωρίς αντίτιμο, αλλά μια συγκεκριμένη εταιρεία έκανε δουλειές κατά τη διάρκεια της συναυλίας, με εισιτήρια, ποτά κ.λπ.

Ερωτώμενη η κ. Ψυχράμη χθες από την «Πελοπόννησο της Δευτέρας» πού πιστεύει ότι θα οδηγήσει αυτή η υπόθεση, απάντησε: «Αυτό θα μας το απαντήσουν ανακριτής και εισαγγελέας όταν ολοκληρώσουν την έρευνά τους. Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω είναι ότι για πρώτη φορά στα 16 χρόνια της αυτοδιοικητικής παρουσίας μου αναγκάστηκα να καταθέσω αναφορά για οικονομικό θέμα. Δεν πήρα ποτέ απαντήσεις, όπως δεν πήρε και κανένας, και γι’ αυτό έκανα ό,τι έκανα. Για να αποδειχθεί τι πραγματικά συνέβη».

Το πιο ανησυχητικό, που θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις και θύελλες, είναι ότι, όπως διαρρέει από μέλη του δημοτικού συμβουλίου Αιγιάλειας, «έρχονται πολύ σύντομα στο τραπέζι κι άλλες παρόμοιες και αδιευκρίνιστες υποθέσεις».

Είναι πολύ πρόσφατη η ιστορία με την σφοδρή κόντρα του Δημ. Φιλιππάτου και της δημοτικής αρχής Ανδριόπουλου για «επίμαχες επιταγές».

Ο δήμαρχος πήγε ο ίδιος στην Εισαγγελία και έδωσε διευκρινίσεις, απομένει να πάει και ο κ. Φιλιππάτος.

Θυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της θυελλώδους συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου το 2025, η κ. Ψυχράμη είχε πει: «Τι σηµαίνει ότι η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του ∆ήµου; Ποιος θα εισπράττει τα εισιτήρια; Ποιος θα έχει την ταµειακή µηχανή και ποιος θα εισπράττει τα χρήματα για τα ποτά; ∆εν µπορεί κάποιοι να δραστηριοποιούνται µε τις πλάτες του ∆ήµου, όταν άλλοι επαγγελµατίες ελέγχονται και πληρώνουν κανονικά.

Δίνουµε τον χώρο µας δωρεάν, άρα οφείλουµε να γνωρίζουµε ποια εταιρεία τον εκµεταλλεύεται και ποια είναι τα οφέλη για τον ∆ήµο», εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για τους όρους της διοργάνωσης και λέγοντας χαρακτηριστικά προς τον αντιδήµαρχο Γιώργο Φραγκονικολόπουλο: «Ο συνάδελφος θεωρώ ότι έκλεισε το loca και λοκάρει µε τις πλάτες του Δήµου, την ώρα που άλλοι επαγγελµατίες πληρώνουν δηµοτικά τέλη και ελέγχονται για ηχορύπανση».

Απαντώντας τότε ο κ. Φραγκονικολόπουλος είχε υποστηρίξει ότι ο Δήµος δεν είχε οικονοµική εµπλοκή, τονίζοντας: «Τα µουσικά φεστιβάλ αποτελούν µοχλό πολιτιστικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Υποστηρίζω την εκδήλωση εθελοντικά για να φέρω κόσμο στον τόπο. Οφείλουμε να ανοίξουμε τις πόρτες της Αιγιάλειας για νέους επισκέπτες. Ως αντιδήµαρχος έχω υποχρέωση να βοηθήσω τον τόπο µου και αυτός είναι ένας τρόπος εξωστρέφειας. Η εταιρεία που επέλεξε την περιοχή χρειαζόταν τον χώρο και εµείς, λαµβάνοντας υπόψη τα οφέλη για την Αιγιάλεια, στηρίξαμε την προσπάθεια, χωρίς να υπάρχει εµπλοκή του ∆ήµου στα οικονοµικά».

