Αίγινα: 9χρονος τραυματίστηκε από καταπέλτη πλοίου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι της Αίγινας, όταν ένα 9χρονο παιδί τραυματίστηκε την ώρα που επιβιβαζόταν σε επιβατηγό πλοίο. Ο ανήλικος μεταφέρεται στον Πειραιά και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

11 Οκτ. 2025 18:36
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο λιμάνι της Αίγινας, όταν ένα παιδί ηλικίας 9 ετών τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε επιβατηγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος αλλοδαπός τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού ποδιού, πιθανότατα τη στιγμή που ο καταπέλτης του πλοίου ανασηκώθηκε εξαιτίας του έντονου κυματισμού.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από το Λιμεναρχείο Αίγινας, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο 9χρονος αναμένεται να μεταφερθεί με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, και από εκεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος και τη τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία επιβίβασης των επιβατών.
