Αίγινα: 9χρονος τραυματίστηκε από καταπέλτη πλοίου – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο λιμάνι της Αίγινας, όταν ένα παιδί ηλικίας 9 ετών τραυματίστηκε κατά τη διαδικασία επιβίβασης σε επιβατηγό πλοίο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο ανήλικος αλλοδαπός τραυματίστηκε στο δάχτυλο του αριστερού ποδιού, πιθανότατα τη στιγμή που ο καταπέλτης του πλοίου ανασηκώθηκε εξαιτίας του έντονου κυματισμού.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ η υπόθεση διερευνάται από το Λιμεναρχείο Αίγινας, σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Ο 9χρονος αναμένεται να μεταφερθεί με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, και από εκεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος και τη τήρηση των μέτρων ασφαλείας κατά τη διαδικασία επιβίβασης των επιβατών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



