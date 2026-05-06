Αίγινα: Ανείπωτος θρήνος για το κοριτσάκι 20 μηνών που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει η τραγωδία στην Αίγινα, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τρίτης, όταν πνίγηκε ενώ έτρωγε τσουρέκι μέσα στο σπίτι του. Το παιδί άρχισε ξαφνικά να δυσκολεύεται να αναπνέει, καθώς κομμάτι της τροφής προκάλεσε απόφραξη στον αεραγωγό του, μετατρέποντας μέσα σε δευτερόλεπτα μια ήρεμη οικογενειακή στιγμή σε δραματική μάχη με τον χρόνο.

Οι γονείς του, σε κατάσταση πανικού, το μετέφεραν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, όπου σήμανε συναγερμός. Γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή, ενώ κλήθηκε και ιδιώτης γιατρός για να ενισχύσει την προσπάθεια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης και για λίγες στιγμές φάνηκε να υπάρχει ελπίδα, καθώς το παιδί επανήλθε, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε ξανά λίγο αργότερα.

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση επείγουσας διακομιδής. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στον Πειραιά, όπου το περίμενε ήδη ασθενοφόρο, ενώ υπήρξε και κινητοποίηση της αστυνομίας για να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του προς νοσοκομείο παίδων. Παρά τη μεγάλη αυτή προσπάθεια και τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων, η εξέλιξη ήταν τραγική.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το παιδί μεταφέρθηκε τελικά στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Η υπόθεση προκαλεί σοκ όχι μόνο στην τοπική κοινωνία της Αίγινας αλλά και ευρύτερα, καθώς πρόκειται για ένα περιστατικό που βύθισε μια οικογένεια στον απόλυτο εφιάλτη μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

