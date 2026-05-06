Ηράκλειο: Το τελευταίο αντίο στον 21χρονο Νικήτα, το λευκό κάλεσμα της οικογένειας και οι βαριές καταγγελίες

Βαθιά συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από την υπόθεση του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην οικογένεια που ετοιμάζεται να τον αποχαιρετήσει, αλλά και στις σοβαρές καταγγελίες συγγενών ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν αξιολογήθηκαν όπως θα έπρεπε.

Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Χώνο Μυλοποτάμου, όπου συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα πουν το τελευταίο αντίο στον 21χρονο. Η οικογένεια έχει απευθύνει μια ιδιαίτερα φορτισμένη έκκληση προς όσους βρεθούν στην κηδεία: να φορούν λευκά ρούχα και όχι μαύρα, ζητώντας, όπως αναφέρει, «όχι μαύρα για τον άγγελό μας».

Η σορός του 21χρονου αναμένεται να βρίσκεται από το βράδυ στο σπίτι της οικογένειας, από όπου το πρωί οι δικοί του άνθρωποι θα τον συνοδεύσουν στον Χώνο, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Στο σπίτι της οικογένειας, στο Γάζι, ο πόνος είναι αβάσταχτος, με συγγενείς και φίλους να αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν οι δημόσιες τοποθετήσεις της θείας του 21χρονου, η οποία υποστηρίζει ότι υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου και ότι οι Αρχές θα έπρεπε να είχαν επέμβει νωρίτερα. Με λόγια γεμάτα οδύνη, κατήγγειλε ότι ο νεαρός δεν προστατεύτηκε, παρότι – όπως υποστηρίζει – είχαν προηγηθεί απειλές και περιστατικά που έπρεπε να έχουν σημάνει συναγερμό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο 54χρονος είχε απειλήσει στο παρελθόν τον Νικήτα, ενώ έκανε λόγο ακόμη και για προηγούμενες απόπειρες σε βάρος του. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, η κατάσταση είχε ξεπεράσει προ πολλού το επίπεδο μιας απλής έντασης και θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί εγκαίρως από την Πολιτεία.

Η ίδια στάθηκε και στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του κατηγορούμενου, επιμένοντας πως ο Νικήτας δεν είχε καμία πρόθεση να βλάψει κανέναν. Ανέφερε ότι εκείνη την ημέρα ο 21χρονος είχε βγει βόλτα με τον 17χρονο και άλλα παιδιά, ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λακκούβα, ενώ σημείωσε πως και ο ίδιος ο Νικήτας είχε τραυματιστεί σοβαρά και για μήνες προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια του.

Τι υποστήριξε ο 54χρονος

Από την άλλη πλευρά, ο 54χρονος, πατέρας του 17χρονου που είχε σκοτωθεί στο τροχαίο πριν από τρία χρόνια, φέρεται να υποστήριξε προανακριτικά ότι δεν είχε προσχεδιάσει την πράξη του. Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στην κατάθεσή του, ισχυρίστηκε ότι ζούσε από τότε σε κατάσταση ψυχικής κατάρρευσης και ότι θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του τον 21χρονο.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, όταν είδε τον Νικήτα να κινείται με το αυτοκίνητό του στην Αμμουδάρα, θόλωσε, έπεσε με το δικό του όχημα πάνω στο αυτοκίνητο του 21χρονου και στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, ακολούθησε η κλιμάκωση που οδήγησε στο φονικό. Υποστήριξε ακόμη ότι ο νεαρός βγήκε από το αυτοκίνητο και τον προκάλεσε, λέγοντας πως εκείνος έχασε τον έλεγχο, πήρε το όπλο που είχε στο όχημα και τον κυνήγησε.

Για τη σύζυγό του, η οποία επίσης συνελήφθη και κατηγορείται για συνέργεια, φέρεται να είπε ότι του φώναζε να σταματήσει, χωρίς όμως να μπορεί να τον συγκρατήσει στη συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Φόβοι για ένταση και αποφυγή μεταγωγής

Ο 54χρονος δεν επρόκειτο να μεταφερθεί κανονικά στα δικαστήρια Ηρακλείου, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραμένει στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου για λόγους ασφαλείας. Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δικαστικό Μέγαρο και ο εισαγγελέας αναμένεται να απαγγείλει κατηγορίες χωρίς την τυπική μεταγωγή, ακριβώς επειδή εκτιμάται ότι το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ και δεν αποκλείονται εντάσεις ή κινήσεις αντεκδίκησης.

Πρόκειται για διαδικασία που επιλέγεται όταν οι συνθήκες θεωρούνται επικίνδυνες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 54χρονος αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, πιθανότατα το Σάββατο.

Το πένθος πάνω απ’ όλα

Πίσω από τη δικαστική διάσταση της υπόθεσης, αυτό που κυριαρχεί είναι ο πόνος μιας οικογένειας που αποχαιρετά ένα παιδί 21 ετών και η προσπάθεια των δικών του ανθρώπων να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του έτσι όπως εκείνοι τον έζησαν: χαμογελαστό, καλόκαρδο, αγαπητό και χωρίς κακία.

Η εικόνα της αυριανής κηδείας, με την οικογένεια να ζητά λευκά ρούχα αντί για μαύρα, δίνει έναν έντονα συμβολικό τόνο στο τελευταίο αντίο. Και είναι αυτό ακριβώς το στοιχείο που δείχνει πως, πέρα από τις ποινικές εξελίξεις και τις καταθέσεις, το επίκεντρο παραμένει ο ασήκωτος ανθρώπινος πόνος.

