Ηράκλειο: «Η ζωή μου σταμάτησε τότε» είπε ο 54χρονος μετά την εκτέλεση του 21χρονου

Στην ψυχική του κατάρρευση μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023 φέρεται να επιχείρησε να στηρίξει την υπερασπιστική του γραμμή ο 54χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, στην προανακριτική του απολογία περιέγραψε μια ζωή που, όπως ο ίδιος υποστήριξε, σταμάτησε ουσιαστικά τη στιγμή που έχασε το παιδί του. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ότι από τις 20 Οκτωβρίου 2023 και μετά ζούσε μέσα σε ένα παρατεταμένο πένθος, σε μια καθημερινότητα απομόνωσης, ψυχικής φθοράς και αδιεξόδου.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, αυτό το βαρύ φορτίο δεν περιορίστηκε μόνο στην απώλεια, αλλά ενισχύθηκε και από την αίσθηση ότι δεν υπήρχε ουσιαστική εξέλιξη στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του τροχαίου. Όπως φέρεται να υποστήριξε, η στασιμότητα αυτή γιγάντωνε μέσα του την οργή και την απογοήτευση.

Στην ίδια απολογία ο 54χρονος φέρεται να αναφέρθηκε και στη σχέση του με το θύμα, μιλώντας για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που, όπως υποστήριξε, επιβάρυναν ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση. Πρόκειται για στοιχεία που προβάλλονται από τον ίδιο ως μέρος του κλίματος έντασης που είχε διαμορφωθεί πριν από το φονικό.

Η φόρτιση της ημέρας και ο ισχυρισμός για απώλεια ελέγχου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει ο κατηγορούμενος στη συγκεκριμένη ημέρα της δολοφονίας. Όπως φέρεται να υποστήριξε, επέστρεφε από μνημόσυνο και βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά φορτισμένη ψυχική κατάσταση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντησή του με τον 21χρονο παρουσιάζεται από τον ίδιο ως η στιγμή που λειτούργησε σαν πυροδότης.

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στην κατάθεσή του, ο 54χρονος ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ώρα δεν ήταν ο εαυτός του και ότι έχασε τον έλεγχο κάτω από το βάρος των συναισθημάτων που τον είχαν κυριεύσει. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να περιγράψει την αλληλουχία των γεγονότων ως μια έκρηξη που, κατά τον ίδιο, εκδηλώθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Τι είπε για τη σύζυγό του

Αναφορά έγινε από τον 54χρονο και στη σύζυγό του, η οποία κατηγορείται ότι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο και παρείχε ψυχική συνδρομή στην τέλεση της ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, επιχείρησε να την αποσυνδέσει από οποιαδήποτε πρόθεση συμμετοχής.

Όπως ισχυρίστηκε, η γυναίκα του βρισκόταν στο όχημα όταν εκτυλίχθηκε το περιστατικό και φώναζε πανικόβλητη προσπαθώντας να τον σταματήσει, λέγοντας «μη Κώστα, μη». Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός προβάλλεται από την πλευρά του ως ένδειξη ότι η ενέργεια δεν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου, αλλά μιας βίαιης και ανεξέλεγκτης έκρηξης.

Η διαδικασία ενώπιον Δικαιοσύνης

Για λόγους ασφαλείας, εισαγγελέας και ανακρίτρια αναμένεται να μεταβούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία. Εκεί πρόκειται να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού και να δοθεί προθεσμία για τις απολογίες τους.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο όχι μόνο για τη σκληρότητα της πράξης, αλλά και για το βαρύ υπόβαθρο απώλειας, έντασης και οργής που φαίνεται να τη συνοδεύει. Ωστόσο, η όποια περιγραφή του ψυχικού κόσμου του κατηγορούμενου δεν αναιρεί τη βαρύτητα του εγκλήματος που ερευνάται από τις Αρχές.

Η δήλωση του δικηγόρου της οικογένειας

Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο επί χρόνια δικηγόρος της οικογένειας του δράστη, κ. Κοκοσάλης, ο οποίος μιλώντας στο Cretalive μετά την προανακριτική απολογία του ζευγαριού έκανε λόγο για μαύρες ημέρες για όλους.

Όπως ανέφερε, ο 54χρονος δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του 17χρονου παιδιού του και, όπως είπε χαρακτηριστικά, μαζί με τον γιο του «έθαψε» και τον εαυτό του. Τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο ψυχικά διαλυμένο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η πράξη του είναι απολύτως καταδικαστέα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρει μιμητές.

Στην ίδια δήλωση στάθηκε με πόνο και στην οικογένεια του 21χρονου, επισημαίνοντας ότι ο Νικήτας έχασε τη ζωή του άδικα, πρόωρα και βίαια, βυθίζοντας τους δικούς του ανθρώπους στη συντριβή. Μάλιστα, ανέφερε πως είναι βέβαιος ότι ακόμη και ο 17χρονος γιος του 54χρονου, αν ζούσε, θα δάκρυζε μπροστά σε αυτή την εξέλιξη.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί ισχυρό κοινωνικό και ηθικό αποτύπωμα, καθώς συνδέει δύο οικογένειες με έναν αβάσταχτο κύκλο πένθους, απώλειας και βίας, την ώρα που πλέον τον τελικό λόγο θα έχει η Δικαιοσύνη.

